Американская слепота. Как США повторяют свои ошибки и что это значит для Украины

От торговых войн Трампа до провалов в Афганистане и на Ближнем Востоке –Америка раз за разом повторяет старые ошибки, рискуя не только собственной репутацией, но и глобальной стабильностью. Почему самая мощная держава мира не учится на своих провалах и какие это имеет последствия для Украины – читайте в колонке журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

Почему США при всём своём могуществе регулярно терпят неудачи на международной арене?

Что влияет на действия американских политиков в мире и почему они часто ошибаются?

Как просчетами США пользуется Россия?

В повести Джона Стейнбека "О мышах и людях" есть персонаж Ленни –невероятно сильный, но умственно отсталый. Настолько, что может убить человека, которого просто хотел бы обнять. Хотя американский классик писал о других событиях, нынешние США во многих случаях напоминают Ленни. Страна остается самой мощной в мире и до сих пор может в любой момент поставить всех на уши. Доказательство этому – торговая война Трампа, которая за считанные дни едва не спровоцировала глобальный экономический кризис.

На других направлениях президент США еще не успел безвозвратно "наломать дров", но риск такой есть. Условия соглашения о завершении войны, которое продвигает Трамп, означают не мир, а лишь перемирие на некоторое время, за которое Россия может восстановиться и с новой силой пойти в наступление на Украину и Европу.

При этом нынешние американские лидеры повторяют ошибки, которые допускали и их предшественники. Похоже, не извлекая из них никаких уроков.

Лидерство и ответственность

США в силу своего статуса регулярно втягиваются в конфликтные ситуации по всему миру. Где-то по собственной инициативе, где-то – вынуждены реагировать на апеллирование к их роли "мирового полицейского". Однако реакция США на международные кризисы часто является хаотичной и сумбурной. Решения принимаются сквозь призму личных убеждений, эмоций, попытки держать реноме "светоча демократии в мире", а также меркантильных интересов и давления различных лоббистов.

Набор этих факторов в каждом случае работает по-разному, и были примеры, когда США сами себе усложняли жизнь, углубляли проблему, вместо ее решения, или вообще терпели фиаско.

Одним из показательных в этом плане является случай Египта, давнего союзника США, во время Арабской весны – серии революций, прокатившихся по Ближнему Востоку в 2011 году. Как и в других странах региона, союзный США режим Хосни Мубарака всколыхнули протесты.

Тогдашний президент США Барак Обама лично звонил Мубараку и убеждал его подать в отставку. В конце концов, тот поддался на давление – одновременно изнутри и извне.

А потом на выборах победили представители исламистских партий, с которыми у США было мало контактов. Новый президент Мохаммед Мурси так и не смог сплотить Египет. Скорее наоборот, ситуация все больше дестабилизировалась, рискуя создать проблемы для всего региона.

На этом фоне, египетские военные во главе с генералом Ас-Сиси совершили государственный переворот. И это поставило перед США новую дилемму – поддерживать ли новую власть. Потому что с одной стороны, они явно поступили недемократично, с другой – военных таки поддержала значительная часть населения Египта, недовольная беспорядком во времена исламистов. Кроме того, военные выглядели куда более надежными партнерами в контексте интересов США на Ближнем Востоке. В соответствии с законодательством США, признание факта переворота означало бы автоматическое прекращение всей американской помощи.

"Мы часами заседали в Зале оперативных совещаний Белого дома, пытаясь решить трудную задачу: как избежать необходимости прекращения помощи Египту. Юристы и те из нас, кто считал себя таковыми, писали и переписывали формулировки, которые, как нам казалось, позволили бы ловко обойти проблему", – вспоминал позже Уильям Бернс, директор ЦРУ во времена Байдена, а во время Арабской весны – ответственный за Ближний Восток в Госдепартаменте.

Но вскоре режим Ас-Сиси начал новую волну репрессий, теперь уже против исламистов и Обама своим волевым решением прекратил поставки Египту военной помощи. "В результате мы никому не угодили, зато умудрились настроить против себя практически всех – и арестованных исламистов, и репрессированных революционеров, и наших друзей и партнеров в регионе, не говоря уже о египетских военных и Конгрессе США", – вспоминает Бернс.

На восстановление отношений с Египтом и другими союзниками США ушли годы, но по крайней мере это было возможным. В современной истории США есть более провальные случаи.

Афганистан. Неспособность видеть суть проблем.

Решение вторгнуться в Афганистан после теракта аль-Каиды 11 сентября 2001 года было эмоциональным. Это подтверждают в воспоминаниях большинство американских чиновников, которые были причастны к принятию этого решения. Формальной цели вторжения – свержение власти "Талибана", который приютил исполнителей теракта – достигли за 75 дней. Как тогда казалось.

Но нельзя так просто взять и зайти в Афганистан без последствий. Чтобы террористы из "аль-Каиды" и "Талибана" не вернулись, США попытались построить там демократическое государство с сильной армией. Однако, результаты были сомнительными. Даже в лучшие времена официальная власть при поддержке США не контролировала всю территорию страны. Для самих Штатов Афганистан превратился в проблему – солдаты гибнут, на контингент тратятся миллиарды, но четкая цель войны, с точки зрения рядового американца, не очевидна. Поэтому Трамп во время своего первого президентского срока начал переговоры с "Талибаном" о выводе войск США. Завершить процесс он не успел, это пришлось делать его преемнику Джо Байдену.

И это имело катастрофические последствия. Демократическая власть Афганистана рухнула за считанные недели после вывода американских войск в 2021 году – под ударами того же "Талибана", до конца так и не разгромленного.

По оценкам самих американских экспертов, это произошло из-за того, что США, как и СССР перед тем, не учитывали этнический фактор. В Афганистане нет одной доминирующей народности. Даже самая большая – пуштуны – составляют менее половины населения. Кроме них также есть таджики, узбеки и другие. Но так сложилось, что именно пуштуны были той группой, вокруг которой сплачивалась власть. И именно они составляли костяк "Талибана", который смог подать борьбу против США как национально-освободительную. Кроме того, США построив афганскую армию, не смогли создать эффективную полицию.

В реалиях Афганистана войска приходят и возвращаются на базы, а полицейские – ежедневно остаются на местах.

Как следствие, события в Афганистане стали публичным унижением США в глазах всего мира. Что важнее, Штаты продолжили начатую еще во Вьетнаме позорную практику бросать на произвол судьбы партнеров и союзников.

Это в свою очередь ставит под сомнение надежность американских обязательств по всему миру. Тем более во времена Трампа и его риторики о нежелании защищать союзников, которые мало тратят на оборону.

Погоня за иллюзорными целями

К этим недостаткам американской политики можно было бы относиться по-философски. Но они имеют последствиями усиление врагов Америки, что задело уже и Украину. Сосредоточившись на Ближнем Востоке в 2000-х, США пропустили возрождение агрессивной России. Хотя Путин прямо заявил о своих намерениях еще в 2007 году во время печально известной Мюнхенской конференции по безопасности, его слова не восприняли всерьез. Да и особо не было кому воспринимать.

В 1989 году, на момент падения Берлинской стены, в США на советском направлении работало около 12 тысяч аналитиков. На момент вторжения России в Украину, в 2014 году, это число сократилось примерно до тысячи человек, которые занимались не одной большой страной, а всеми 15-ю, возникшими на руинах СССР.

Бюджетные ассигнования на это направление сократились с около 50% до 13%. Кроме того, целое поколение молодых людей в госаппарате и разведывательном сообществе решило, что на российском направлении нет особых карьерных перспектив, и лучше заниматься борьбой с терроризмом или Китаем.

После 2014 года ситуация несколько улучшилась, но сейчас тенденции снова неутешительны. Как сообщает New York Times, 6 марта, сокращение правительственных расходов в США, инициированное администрацией Трампа, коснулось, в частности, ЦРУ. Это в дополнение к склонности Трампа верить не данным разведок, а словам дорогого друга Стивена Уиткоффа, зараженного российскими нарративами во время встреч с Путиным.

Конечно, в большинстве действий Трампа все же есть внутренняя логика. Но проблема в том, что она опирается на неправильное, часто упрощенное понимание реальности и вместо трезвых оценок – на субъективные суждения и откровенно ложные данные. Зная все эти недостатки США, их активно используют американские враги. Так, уже очевидно, что в контексте Украины Путин смог использовать меркантильность Трампа и сыграть на его тщеславии.

В таких условиях для Украины остается единственный выход – выстраивать отношения с ответственными партнерами. А в США прежде всего нужно понимать, с кем приходится иметь дело, и по мере возможностей сохранять отношения. Пока это возможно.

При написании материала использовались заявления американских политиков, публикации New York Times, Politico, The Atlantic, воспоминания Уильяма Бернса "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия", и книга Эндрю Хона и Тома Шенкера "Век опасности. Обеспечение безопасности Америки в эпоху новых сверхдержав, нового оружия и новых угроз".