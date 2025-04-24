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Американская слепота. Как США повторяют свои ошибки и что это значит для Украины

Вашингтон, Четверг 24 апреля 2025 15:00
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Американская слепота. Как США повторяют свои ошибки и что это значит для Украины Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

От торговых войн Трампа до провалов в Афганистане и на Ближнем Востоке –Америка раз за разом повторяет старые ошибки, рискуя не только собственной репутацией, но и глобальной стабильностью. Почему самая мощная держава мира не учится на своих провалах и какие это имеет последствия для Украины – читайте в колонке журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

  • Почему США при всём своём могуществе регулярно терпят неудачи на международной арене?
  • Что влияет на действия американских политиков в мире и почему они часто ошибаются?
  • Как просчетами США пользуется Россия?

В повести Джона Стейнбека "О мышах и людях" есть персонаж Ленни невероятно сильный, но умственно отсталый. Настолько, что может убить человека, которого просто хотел бы обнять. Хотя американский классик писал о других событиях, нынешние США во многих случаях напоминают Ленни. Страна остается самой мощной в мире и до сих пор может в любой момент поставить всех на уши. Доказательство этому торговая война Трампа, которая за считанные дни едва не спровоцировала глобальный экономический кризис.

На других направлениях президент США еще не успел безвозвратно "наломать дров", но риск такой есть. Условия соглашения о завершении войны, которое продвигает Трамп, означают не мир, а лишь перемирие на некоторое время, за которое Россия может восстановиться и с новой силой пойти в наступление на Украину и Европу.

При этом нынешние американские лидеры повторяют ошибки, которые допускали и их предшественники. Похоже, не извлекая из них никаких уроков.

Лидерство и ответственность

США в силу своего статуса регулярно втягиваются в конфликтные ситуации по всему миру. Где-то по собственной инициативе, где-то вынуждены реагировать на апеллирование к их роли "мирового полицейского". Однако реакция США на международные кризисы часто является хаотичной и сумбурной. Решения принимаются сквозь призму личных убеждений, эмоций, попытки держать реноме "светоча демократии в мире", а также меркантильных интересов и давления различных лоббистов.

Набор этих факторов в каждом случае работает по-разному, и были примеры, когда США сами себе усложняли жизнь, углубляли проблему, вместо ее решения, или вообще терпели фиаско.

Одним из показательных в этом плане является случай Египта, давнего союзника США, во время Арабской весны серии революций, прокатившихся по Ближнему Востоку в 2011 году. Как и в других странах региона, союзный США режим Хосни Мубарака всколыхнули протесты.

Тогдашний президент США Барак Обама лично звонил Мубараку и убеждал его подать в отставку. В конце концов, тот поддался на давление одновременно изнутри и извне.

А потом на выборах победили представители исламистских партий, с которыми у США было мало контактов. Новый президент Мохаммед Мурси так и не смог сплотить Египет. Скорее наоборот, ситуация все больше дестабилизировалась, рискуя создать проблемы для всего региона.

На этом фоне, египетские военные во главе с генералом Ас-Сиси совершили государственный переворот. И это поставило перед США новую дилемму поддерживать ли новую власть. Потому что с одной стороны, они явно поступили недемократично, с другой военных таки поддержала значительная часть населения Египта, недовольная беспорядком во времена исламистов. Кроме того, военные выглядели куда более надежными партнерами в контексте интересов США на Ближнем Востоке. В соответствии с законодательством США, признание факта переворота означало бы автоматическое прекращение всей американской помощи.

"Мы часами заседали в Зале оперативных совещаний Белого дома, пытаясь решить трудную задачу: как избежать необходимости прекращения помощи Египту. Юристы и те из нас, кто считал себя таковыми, писали и переписывали формулировки, которые, как нам казалось, позволили бы ловко обойти проблему", вспоминал позже Уильям Бернс, директор ЦРУ во времена Байдена, а во время Арабской весны ответственный за Ближний Восток в Госдепартаменте.

Но вскоре режим Ас-Сиси начал новую волну репрессий, теперь уже против исламистов и Обама своим волевым решением прекратил поставки Египту военной помощи. "В результате мы никому не угодили, зато умудрились настроить против себя практически всех и арестованных исламистов, и репрессированных революционеров, и наших друзей и партнеров в регионе, не говоря уже о египетских военных и Конгрессе США", вспоминает Бернс.

На восстановление отношений с Египтом и другими союзниками США ушли годы, но по крайней мере это было возможным. В современной истории США есть более провальные случаи.

Афганистан. Неспособность видеть суть проблем.

Решение вторгнуться в Афганистан после теракта аль-Каиды 11 сентября 2001 года было эмоциональным. Это подтверждают в воспоминаниях большинство американских чиновников, которые были причастны к принятию этого решения. Формальной цели вторжения свержение власти "Талибана", который приютил исполнителей теракта достигли за 75 дней. Как тогда казалось.

Но нельзя так просто взять и зайти в Афганистан без последствий. Чтобы террористы из "аль-Каиды" и "Талибана" не вернулись, США попытались построить там демократическое государство с сильной армией. Однако, результаты были сомнительными. Даже в лучшие времена официальная власть при поддержке США не контролировала всю территорию страны. Для самих Штатов Афганистан превратился в проблему солдаты гибнут, на контингент тратятся миллиарды, но четкая цель войны, с точки зрения рядового американца, не очевидна. Поэтому Трамп во время своего первого президентского срока начал переговоры с "Талибаном" о выводе войск США. Завершить процесс он не успел, это пришлось делать его преемнику Джо Байдену.

И это имело катастрофические последствия. Демократическая власть Афганистана рухнула за считанные недели после вывода американских войск в 2021 году под ударами того же "Талибана", до конца так и не разгромленного.

По оценкам самих американских экспертов, это произошло из-за того, что США, как и СССР перед тем, не учитывали этнический фактор. В Афганистане нет одной доминирующей народности. Даже самая большая пуштуны составляют менее половины населения. Кроме них также есть таджики, узбеки и другие. Но так сложилось, что именно пуштуны были той группой, вокруг которой сплачивалась власть. И именно они составляли костяк "Талибана", который смог подать борьбу против США как национально-освободительную. Кроме того, США построив афганскую армию, не смогли создать эффективную полицию.

В реалиях Афганистана войска приходят и возвращаются на базы, а полицейские ежедневно остаются на местах.

Как следствие, события в Афганистане стали публичным унижением США в глазах всего мира. Что важнее, Штаты продолжили начатую еще во Вьетнаме позорную практику бросать на произвол судьбы партнеров и союзников.

Это в свою очередь ставит под сомнение надежность американских обязательств по всему миру. Тем более во времена Трампа и его риторики о нежелании защищать союзников, которые мало тратят на оборону.

Погоня за иллюзорными целями

К этим недостаткам американской политики можно было бы относиться по-философски. Но они имеют последствиями усиление врагов Америки, что задело уже и Украину. Сосредоточившись на Ближнем Востоке в 2000-х, США пропустили возрождение агрессивной России. Хотя Путин прямо заявил о своих намерениях еще в 2007 году во время печально известной Мюнхенской конференции по безопасности, его слова не восприняли всерьез. Да и особо не было кому воспринимать.

В 1989 году, на момент падения Берлинской стены, в США на советском направлении работало около 12 тысяч аналитиков. На момент вторжения России в Украину, в 2014 году, это число сократилось примерно до тысячи человек, которые занимались не одной большой страной, а всеми 15-ю, возникшими на руинах СССР.

Бюджетные ассигнования на это направление сократились с около 50% до 13%. Кроме того, целое поколение молодых людей в госаппарате и разведывательном сообществе решило, что на российском направлении нет особых карьерных перспектив, и лучше заниматься борьбой с терроризмом или Китаем.

После 2014 года ситуация несколько улучшилась, но сейчас тенденции снова неутешительны. Как сообщает New York Times, 6 марта, сокращение правительственных расходов в США, инициированное администрацией Трампа, коснулось, в частности, ЦРУ. Это в дополнение к склонности Трампа верить не данным разведок, а словам дорогого друга Стивена Уиткоффа, зараженного российскими нарративами во время встреч с Путиным.

Конечно, в большинстве действий Трампа все же есть внутренняя логика. Но проблема в том, что она опирается на неправильное, часто упрощенное понимание реальности и вместо трезвых оценок на субъективные суждения и откровенно ложные данные. Зная все эти недостатки США, их активно используют американские враги. Так, уже очевидно, что в контексте Украины Путин смог использовать меркантильность Трампа и сыграть на его тщеславии.

В таких условиях для Украины остается единственный выход выстраивать отношения с ответственными партнерами. А в США прежде всего нужно понимать, с кем приходится иметь дело, и по мере возможностей сохранять отношения. Пока это возможно.

При написании материала использовались заявления американских политиков, публикации New York Times, Politico, The Atlantic, воспоминания Уильяма Бернса "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия", и книга Эндрю Хона и Тома Шенкера "Век опасности. Обеспечение безопасности Америки в эпоху новых сверхдержав, нового оружия и новых угроз".

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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