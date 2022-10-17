Американская компания приостановила добычу нефти в РФ из-за санкций, - Reuters

"Exxon отказался принимать танкеры Совкомфлота", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, западные страховщики сняли покрытие с эксплуатируемых "Совкомфлотом" танкеров. Это самая крупная российская судоходная группа, против которой были применены санкции после вторжения РФ.

Отдельно к этому пострадали некоторые грузы, которые предназначались для поставок на индийские нефтеперерабатывающие заводы. Exxon Mobil не признала альтернативное покрытие, о котором "Совкомфлот" договорился с российскими страховщиками

По информации Reuters, эта ситуация демонстрирует, как сильно страхование и гарантии перестрахования судов влияют на сделки с нефтью в контексте санкций ЕС. Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" упала с 220 до 10 тысяч баррелей в сутки в результате решения Exxon Mobil выйти из него.