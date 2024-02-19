Американская компания прекратила перевозить российскую нефть, ее исключили из спонсоров войны

Отмечается, что компания направила письмо в НАПК, где отметила о выполнении условий, которые позволяют исключить ее из перечня. В частности, LISCR сообщила, что все суда российского "Совкомфлота" были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.

"Отныне способность России транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать "нефтедоллары" - меньше", - пишет НАПК.

Схема по уклонению от исполнения санкций

Несмотря на то, что санкции должны были существенно уменьшить доходы РФ от экспорта нефти, агрессор все равно находил различные пути для продолжения торговли и обхода таких ограничений.

В 2022 году, крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот" передала функции по управлению своими почти 100 судами в компанию SCF Management Services Dubai LTD (Объединенные Арабские Эмираты). Ранее, эти же суда "Совкомфлот" передавал в управление компании SCF Management Services Ltd, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Впоследствии SCF Management Services Dubai LTD все же изменила свое название на SUN SHIP MANAGEMENT. Однако, учредителем указанной компании осталась SCF Overseas Holding, которая аффилирована именно АО "Совкомфлот".

При этом, 80 из почти 100 танкеров "Совкомфлота" были зарегистрированы под флагом Либерии. Соответственно, регистрация и обслуживание судов осуществлялась Либерийским международным судовым и корпоративным реестром.

Это позволяло судам подсанкционного "Совкомфлота" продолжать перевозить и торговать своей нефтью, что является критически необходимым для российской экономики и доходов Кремля.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Сообщается, что для изменения этих ограничений требуется согласие всех государств ЕС и членов G7.

Впоследствии санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз – примерно до 4-5%.

CNN писало, что США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти после введения ценового потолка. В период с декабря 2022 года по конец 2023 года они закупили на 1,3 млрд долларов.