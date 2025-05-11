RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Американец уничтожил россиянина на пути к титулу Ломаченко: когда состоится чемпионский бой

Фото: Реймонд Мураталья (instagram.com/ray_muratalla1)
Автор: Андрей Костенко

В американском Сан-Диего прошел поединок за временный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе, в котором встретились американец Рэймонд Мураталья и россиянин Заур Абдуллаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Как прошел поединок

Абдуллаев, которого считали андердогом, активнее начал бой, однако со временем американец выровнял ход поединка, постепенно перехватив инициативу.

В поздних раундах Мураталья уверенно работал джебом, эффективно атаковал корпус соперника хуками и апперкотами, чем окончательно сломал сопротивление россиянина. Несмотря на попытки Абдуллаева переломить бой, изменить ситуацию он уже не смог.

Судьи единодушно отдали победу американцу: 118:110, 119:109, 119:109.

Бой Ломаченко - Мураталья: что известно

29-летний Американец стал временным чемпионом IBF в легком весе и обязательным претендентом на полноценный титул, которым владеет украинец Василий Ломаченко.

37-летний украинский боксер завоевал вакантный пояс IBF 12 мая 2024 года, когда в австралийском Петри победил нокаутом в 11-м раунде местного бойца Джорджа Камбососа. С тех пор он на ринг не выходил.

В начале 2025-го Ломаченко получил от IBF медицинское исключение, которое позволяет ему сохранить за собой чемпионский пояс. Взамен организация назначила бой за временный титул IBF между Муратальей и Абдуллаевым.

Теперь украинец обязан провести чемпионский бой с Муртальей до 8 октября текущего года. Иначе он будет лишен титула.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
БоксВасилий Ломаченко