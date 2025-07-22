Американец Майкл о жизни в Украине: В Луцке я чувствую себя безопаснее, чем в Лас-Вегасе

– Расскажи больше о себе. Где ты родился и чем занимался до переезда в Украину?

– Я родился в Техасе, там изучал финансы, потом я работал в Нью-Йорке на Уолл-стрит. Жил шесть лет в Германии, также в Вене, то есть я говорю на немецком. А во время ковида я был в Украине, и до этого я также жил здесь.

– Как ты попал в Украину? Почему именно она появилась в мыслях?

– Я много путешествовал, был почти в 40 странах, но когда жил в Мюнхене, я познакомился с украинцем. Он из Луцка, где я сейчас живу. Он дал мне мои первые гривны.

Я не знал, что одна гривна - это немного, но он сказал, что мне нужно посетить Украину. Не только Киев, а также Одессу, Львов, Карпаты и другие города. И так в 2019 году я впервые приехал в Украину как турист. Второй раз я также был как турист, но произошла пандемия, и я остался жить на два года.

– Почему решил остаться здесь жить?

– Шесть лет назад я работал больше как художник, я работал с галереей в Вене. Я очень люблю Вену, но там дороже, больше конкуренции. Здесь я чувствую себя свободнее как художник, здесь я могу творить.

Я жил на Рейтарской. Я не знал, что это очень креативная, хипстерская улица. Это было совпадение. Мне очень понравилось, и я много рисовал, я нашел много вдохновения и так решил попробовать здесь жить, творить искусство.

– Расскажи о своем первом впечатлении, когда только приехал в Украину.

– Я был удивлен, что Украина как многие западноевропейские страны. Потому что я как это американец, не знал много об Украине. Киев оказался очень красивым архитектурно и даже более современным, чем я думал.

Я думал, что Украина - это страна, которая еще развивается. В Киеве дешевле, чем в Вене, и, по моему опыту, более дешевые страны не такие современные.

Но здесь хорошие города, хорошие люди, очень приятные и положительные впечатления у меня.

Майкл Виллена впервые приехал в Украину в 2019 году (фото: instagram.com/ohmykhailo)

– Расскажи, как ты представлял Украину до переезда. Ты сказал, что думал, что она больше как developing country.

– Я старался избегать многих стереотипов, но в 2018 году был в России, к сожалению. Я думал, что это будет такой же опыт. Как американец, я не знал, что между Украиной и Россией будет такая большая разница.

Определенные сходства я также чувствовал, но заметил, что это другая страна, другой язык. Однако шесть лет назад я слышал больше суржика или русского языка, чем сейчас.

В Украине сочетается европейский стиль и постсоветское влияние. Это влияет на Украину больше чем культуры других стран.

– Какое впечатление о России у тебя тогда сформировалось, потому что ты сказал, что увидел разницу между Украиной и Россией?

– Самая большая разница - это люди. Там у меня нет такого положительного опыта, эмоций, как в Украине.

До того, как приехать в Россию, я представлял, что Санкт-Петербург очень красивым архитектурно. Таким же я представлял Киев.

Тогда я почти не знал истории, и сейчас много чего еще не знаю. Однако главное отличие - это разница в менталитете. Это было очень ощутимо.

– Ты очень хорошо говоришь на украинском языке как для иностранца. Как ты изучал язык?

– На самом деле я не хорошо разговариваю, но я начал обучение во время ковида. Моя бывшая девушка из Мукачево. Мы жили в Киеве, и она начала помогать мне с украинским.

Я собирал предсказания из "Сильпо" и писал песни, даже мой первый музыкальный альбом вышел пять лет назад на украинском языке. Но это было сложно в 2020 году. Большинство моих друзей разговаривали на русском.

До полномасштабного вторжения я решил переехать во Львов, чтобы улучшить свой украинский. Я нашел учительницу, она работает еще в УКУ. И наконец начал брать правильные уроки. Не постоянные, но я изучал грамматику, падежи, что было очень сложно.

Я, к сожалению, сейчас не практикуюсь много, только через интервью или когда выступаю, но дома я разговариваю на английском.

– Что в украинском языке до сих пор сложно для тебя?

– Родовой падеж всегда самый сложный. Также очень сложно с ударениями. Это безумие, что я могу сказать зАмок или замОк, и это будут разные слова.

Я не помню все ударения, но грамматически самый сложный родительный падеж. Я знаю, что самое важное - это просто строить предложения и мысли, но мне стыдно, когда я неправильно говорю.

Майкл Виллена: Основная разница между Украиной и Россией в людях (фото: instagram.com/ohmykhailo)

– Есть ли какие-то слова, которые ты не можешь произнести из-за своих национальных особенностей? Какие слова в украинском языке сложно даются?

– Я думаю, многие. Моя жена сказала, что это нормально, что некоторые слова я произношу неправильно.

Мне сложно даются все слова с мягким знаком и буквосочетание "ія". Например, мою жену зовут Юлия, но я говорю Юличка, потому что это легче для меня.

Я буду всегда разговаривать с акцентом, но также у меня проблемы с "і" или "и". Чаще всего я ошибаюсь в таких словах. Я просто не слышу разницы в словах, и это очень сложно.

Но в принципе многие слова я неправильно произношу. Паляница, например.

– Я видела в твоем Инстаграме много фото в вышиванках. Сколько у тебя вышиванок?

– Да, я очень люблю вышиванки. Впервые я увидел рубашку в Вене или в Мюнхене на украинцах. Мне показалось это чем-то крутым и особенным.

У меня полно вышиванок. Если мне какая-то нравится, я сразу ее покупаю. Думаю, сейчас у меня примерно девять вышиванок. Я могу буквально каждый день надевать новую. По моему мнению, это очень стильный элемент культуры. В вышиванках я катаюсь на скейтборде, и вообще много вещей делаю именно в вышиванках.

В гардеробе американца уже почти 10 вышиванок (фото: instagram.com/ohmykhailo)

– Как тебе украинская кухня? Какие блюда понравились сразу, а какие до сих пор вы не понимаешь?

– Хороший вопрос. Например, когда я переехал в Украину мой вес был 72 килограмма, сейчас я вешу более 80. Это невероятно. Большинство людей наедают пузо в Америке, а я в Украине. То есть да, я люблю украинскую еду.

Моя любимая - это вареники с картошкой, с сыром, борщ, голубцы очень люблю, и все со сметанкой. Я очень люблю.

Что я не очень люблю, это холодец. Для меня это странно. И холодник. Это просто странно, но последний раз, когда я ел, понравилось. Возможно, это зависит от того, где я ем. И также я не очень люблю кровянку.

Но я люблю сало. Недавно я пробовал свежее сало. То есть на моих глазах закололи свинину. Это было страшно. Я думаю, в будущем я буду есть меньше свинины, хотя это очень вкусно.

Вообще я очень люблю украинскую еду, больше чем других стран. Когда в Украине я вижу у кого-то пузо, я вижу удовольствие.

– Было ли что-то такое, что тебя шокировало, когда ты приехал в Украину?

– Это не то что прям шокировало, но, например, моя первая поездка в маршрутке. Это был новый, но крутой опыт.

Также украинские дороги. Утром мы были в Тернополе, мы ехали в Луцк, и это была сложная дорога, как для современной Украины. Это не очень хорошо.

И также метро в Киеве. Это классно, но я помню еще жетоны, которые нужно было бросать в автомат, чтобы пройти. Это также было несовременно. Но думаю, что на этом все.

Вообще я считаю, что Украина ближе к западноевропейским странам, чем другие.

– Какие вещи тебе нравятся в украинском образе жизни?

– Жить сейчас особенно странно, потому что ты можешь быть в кафе с друзьями, шутить, а это будет во время выключения света. И это что-то об украинской, более позитивной ментальности.

И что интересно: в Украине я больше двигаюсь, чем в других странах. Здесь удобный транспорт, я могу доехать куда угодно или же дойти туда пешком.

Майкл думает, что украинцы довольно позитивная нация, ведь держатся даже несмотря на сложные времена (фото: instagram.com/ohmykhailo)

– Как бы ты описал украинцев, учитывая то, что ты иностранец, и видишь нас немножечко со стороны?

– Я бы описал украинцев как очень теплую, искреннюю, приятную, умную нацию. Это зависит от человека, а не национальности, но по моему опыту большинство украинцев, которых я встречал, именно такие. Особенно в Тернополе, где я был вчера. Это мой любимый город в Украине.

Мне также кажется, что украинцы более открыты, чем немцы, например. Не знаю, как другие иностранцы, но здесь я нашел много друзей. Не только моего возраста, у меня есть друзья возраста дедушек и бабушек. И думаю это потому, что украинцы очень искренние, приятные люди.

– Какие бытовые привычки у украинцев тебе казались непонятными или странными?

– Много суеверий. Например, не выбрасывать мусор после обеда, почему? Для меня это смешная привычка. Но мне нравятся суеверия о деньгах, ведь это означает, что я буду богатым.

Американцы не строят конкретных планов сразу. Мы можем сказать: "Да, увидимся на следующей неделе", но мы не серьезно. Но в Украине это более честные слова. Это хорошая привычка.

Я также не снимал обувь в квартире, но сейчас для меня это нормально.

– Участвовал ли ты в традициях, которые связаны с украинскими праздниками?

– Да. Я был два года назад во Львове во время Пасхи. Там было очень круто. Особенно когда люди пели гаивки, если я не ошибаюсь.

Насколько я понимаю, в разных областях Украины разные традиции празднования. На прошлое Рождество мы были в селе Криворивня. Это очень старое село, где была волшебная атмосфера. Люди пели на улице, и это был очень крутой опыт для меня.

Также раньше я был вожатым в детском лагере в Карпатах и мы праздновали Ивана Купала. Прыгали через огонь, пускали венки на реку. Я очень люблю новые традиции, изучать новые традиции.

– Когда Россия начала вторжение в 2022 году, ты был тогда в Украине или за границей?

– Я был в Мексике. Я помню точно, что был удивлен, но через две недели я вернусь в Украину. Это был в марте. Я арендовал квартиру во Львове и вернулся, потому что жил здесь.

Это был мой выбор, но сложный выбор. Большинство моих друзей-иностранцев уехали в другие страны, но я таки вернулся.

– Ты не боялся ехать в ту страну, где идет война?

– Немного да, но у меня много друзей здесь и я не думал о своем страхе. Я просто думал, что все мои вещи здесь, моя жизнь здесь, я буду жить здесь.

Я помню, что это было сложно. Сначала воздушная тревога была чем-то более серьезным для меня, я всегда спускался в укрытие. Сегодня я не делаю так каждый раз.

– Когда происходят обстрелы, как воспринимаешь, как реагируешь?

– Всегда сложно, тяжело. Помню две недели назад мы с женой репетировали наш первый свадебный танец в комнате возле туалета. Мы пытались быть в безопасности, но еще мы думали о нашем будущем, что на следующий день наша свадьба.

И это было очень странно. Мы не живем в страхе, но это очень серьезные вещи.

После обстрела Луцка на следующее утро пара Майкла и Юлии праздновала свадьбу (фото: instagram.com/ohmykhailo)

– Были ли у тебя случаи, когда хотелось уехать из Украины?

– Иногда да. Но это лишь личные моменты. Я много путешествую и хочу еще. Но я не представляю жизнь в других странах. Будем здесь жить долго.

Как американец, я не очень хочу возвращаться и жить в Америке. Это не мое, и там сложно жить. Я люблю разные страны, европейские страны. Но я считаю, что все, что я хочу, кроме войны, я могу найти здесь, в Украине.

– Ты сказал, что как американец не хочешь жить в Америке. Что тебе в Украине нравится больше, чем в Штатах?

– Кроме традиций, культуры, еды и людей, это также и безопасность каждый день. В Луцке я чувствую себя безопаснее, чем в Лас-Вегасе.

Я думаю, в Лас-Вегасе больше людей умерли из-за стрельбы, чем в Луцке из-за войны. Я понимаю, что русские терроризируют нас, но в Америке мы терроризируем сами себя.

Я, например, чувствую, что украинцы более доброжелательны ко мне, как к иностранцу. Здесь больше комфорта, больше понимания. Возможно, это зависит от места, где я живу и кто в моем окружении, но я очень люблю здесь жить и не хочу жить в Америке.

– Есть что-то, чего тебе не хватает из твоей американской жизни?

– Если честно, только моих родителей, друзей. И иногда тако, которые там продают. Иногда не хватает юмора. В Украине я выступаю как стендап-комик, но здесь это еще развивается. В США это уже очень большая сфера.

Еще я скучаю по small talk, как в США. Мне кажется, что украинцы открытые, но, например, моя жена не любит общаться с незнакомцами на улице. Я понимаю, почему, но это свойственно в Америке.

– Ты рассказывал ранее, что любишь украинскую культуру. Назови своего любимого украинского певца или группу.

– Я очень люблю Скрябина. На это много причин, но в целом, потому что он очень талантливый человек. Также "Один в каноэ", "Бумбокс", "Tember Blanche", BRYKULETS, "Nazva". Также нравятся TVORCHI. Они крутые. Это первые, кого я начал слушать после переезда.

У меня есть подкаст "Капля вдохновения", где мы говорили с разными музыкантами или исполнителями. Там я и познакомился с ними.

– Назови любимого писателя или писательницу в Украине.

– Я очень люблю Юрия Издрика. Недавно он был в Луцке. Я видел его выступление. Он такой, как рок-звезда (смеется). И это очень круто. Конечно, Леся Украинка, Лина Костенко. У нас много книг дома.

Я много читаю эти поэзии, но это сложно для меня. Мне нужна моя жена или Google Translate. То есть я не могу сказать, что все понимаю, но современные стихи для меня легче.

– Случались ли с тобой какие-то курьезные ситуации из-за языковых недоразумений?

– Три года назад мы были на праздновании Масленицы на платформе "Арт-завод". Я хотел заказать рыбу и картошку, но когда открыл свою коробку, это было что-то очень другое. Больше даже как салат.

Но это не первый раз, когда я заказываю что-то одно, а получаю совсем другое.

Иногда, когда я разговариваю с тещей, у нас много недоразумений. Она говорит: "Бери ешь", я говорю: "Я наелся", но после этого будет еще больше еды на тарелках. Я не знаю, это недоразумение, но она заставит меня.

И также, когда я еду на маршрутке, я еще стесняюсь, не люблю кричать "на остановке", поэтому иногда я просто еду до конечной.

– Ты можешь сравнить, насколько дорого жить в Украине по сравнению с Америкой?

– Это намного дешевле, особенно в Луцке, чем в Киеве. Последний город, где я жил в Америке, это был Нью-Йорк, и там невероятно дорого. И, например, месяц аренды квартиры стоил более 5 000 долларов. Сейчас мы арендуем жилье за 400 долларов.

В Нью-Йорке есть ресторан "Радуга" с классическими украинскими блюдами. Я думаю, что вареники там стоят 15 или 20 долларов. В Нью-Йорке это нормально, но здесь это невероятно. Я не могу съесть так много вареников на 20 долларов в Украине.

То есть я думаю, Нью-Йорк в 10 раз дороже, чем Луцк.

– Как ты познакомился со своей женой?

– Это современная история любви. Через Instagram, она смотрела видео с Feel Ukraine. Я был в Луцке и снимал видео о различных заведениях. И я увидел ее Instagram, заметил, что она с Волыни.

И я написал, это был small talk. Три месяца мы общались только онлайн. Два года назад мы познакомились в жизни. А через полгода начали жить вместе.

Это не было обязательным, чтобы моя жена была украинкой, это дело случая. Когда я жил в Германии, моя бывшая девушка была немкой. Когда я жил в США.

Это не обязательно для меня, важнее, когда имеешь что-то общее. Моя жена говорит на английском, немецком и жила в Германии некоторое время. У нас много общего, и это круто.

Я очень рад, что нашел девушку украинку и именно из села. Это очень интересно: свежина, выкапывать картошку. Теперь это моя обязанность навсегда (смеется). Впервые когда я помогал ее семье собирать картошку, я думал, что это будет маленький уютный огород. Я не думал, что попаду в рабство.

Это интересно. Я думаю, наша пара - это либо совпадение, либо судьба.

Майкл и его жена Юлия (фото: instagram.com/ohmykhailo)

– Заметил ли ты какие-то особенности в том, как строятся отношения в Украине в паре или как распределяются гендерные роли?

– Моя жена, кстати, стала на полотенце первой, потому что она наш head of household (глава семьи - ред.) Я просто слушаю, что она хочет. Но да, я более демократичен.

Я работаю финансистом в американской компании, то есть я получаю зарплату в американских долларах. То есть моей жене не нужно работать. Только если она хочет, но она помогает с домашними делами или планирует наш досуг и путешествия. Юля также помогает с моими украинскими проектами.

Но, возможно, в будущем я хотел бы изменить наши гендерные роли. Чтобы она работала, а я буду лепить вареники. Я думаю, что заниматься домашними делами сложнее, чем работать.

Я работаю онлайн, поэтому мне легче. Больше всего я хочу развиваться в кулинарии, заботиться и поддерживать своего партнера, потому что иногда я чувствую себя эгоистом, будто я просто работаю, зарабатываю деньги.

Но я понимаю, что сейчас я работаю с американской компанией, и это имеет смысл. Мне нравится. Но в будущем да, я хотел бы обменяться ролями. Я думаю, она за или, возможно, нет. Я еще не знаю.

– Какие еще украинские традиции были на вашей свадьбе?

– Немного традиций было на свадьбе. Моя жена не хотела, чтобы нам кричали "горько". Выкуп невесты мы не делали. Мыть ноги теще - это интересная традиция. К сожалению, на свадьбе этого не было. Но я предложил моей теще на будущее, если она захочет (смеется). На росписи у нас был каравай.

Недавно пара поженилась, свадьбу сыграли в полуукраинском и полуевропейском стилях (фото: instagram.com/ohmykhailo)

– Как ты дальше видишь свою жизнь в Украине?

– Всегда сложно сказать навсегда, когда идет война. Но я представляю милую картинку за столом здесь, в Украине, я, моя жена, наши дети и Google Translate, потому что я не понимаю ни одного слова.

Да, я хочу создать семью здесь и жить здесь очень долго. Возможно, один год за границей или еще раз в Нью-Йорк, например. Я очень хочу, но только один год. Больше как долгое путешествие, но вся наша жизнь будет в Украине, я думаю.

– Что ты посоветовал бы иностранцам, которые хотят переехать в Украину?

– Быстро изучать, как читать и разговаривать на украинском. Я думаю, это как окно в культуру. Это очень важно.

Помогать, во время войны, конечно, это важно. Понимать, как сложно украинцам жить возле России. Учить историю, традиции, культур, и это помогает. Это ценность, я думаю. Я люблю жить здесь, я понимаю уже многое об этой культуре, и я нашел очень хороших друзей здесь.