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"Америка вас не бросит": Шумер летит в Украину, чтобы пообещать помощь в 60 млрд долларов

Украина, Пятница 23 февраля 2024 12:03
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"Америка вас не бросит": Шумер летит в Украину, чтобы пообещать помощь в 60 млрд долларов Фото: Чак Шумер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер направляется в Украину, чтобы попытаться убедить президента Владимира Зеленского и других чиновников в том, что Конгресс все же предоставит Украине пакет помощи на 60 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает агентство, неожиданная поездка Шумера происходит в опасное для Украины время. Зеленский заявил, что задержки в помощи со стороны США и других западных стран создают возможность для России добиться успехов на поле боя, поскольку у украинских сил заканчиваются боеприпасы и вооружение.

Законодатели от обеих партий на прошлой неделе отправились в Европу, чтобы пообещать, что Соединенные Штаты не покинут Украину и других европейских союзников. Однако дальнейший путь далеко не однозначен. На прошлой неделе Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон еще не поставил пакет на голосование.

В интервью перед поездкой Шумер сказал, что планирует сказать украинским чиновникам, что "мы выиграем эту битву и Америка вас не бросит".

Напомним, прекращение американской помощи привело ухудшению отношения украинцев к США. Хотя в феврале 2024 года для большинства украинцев США продолжает восприниматься дружественной страной (81%), однако с 61% в июне до 35% снизилась доля тех, кто говорит об однозначной дружественности США, и выбирает вариант "скорее дружественная".

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