America first: Белый дом подтвердил паузу в поставках оружия Украине

Администрация Дональда Трампа прекращает поставки артиллерийских снарядов и средств ПВО в Украину. Это поясняется тем, что интересны Америки должны быть на первом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Белый дом подтвердил сообщение Politico паузе, в котором говорилось, что этот шаг был предпринят после проверки запасов боеприпасов США и на фоне опасений, что они упали слишком низко.
Среди оружия, поставки которого приостанавливаются, - 155-мм артиллерийские снаряды, переносные ракеты Stinger, батареи ПВО Patriot и ракеты Hellfire, сообщил Ник Шифрин из PBS Newshour.
"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в электронном письме, подтверждающем паузу.
При этом она добавила: "Мощь Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой - просто спросите Иран".
Решение было принято в то время, когда Украина изо всех сил пытается отразить масштабные российские ракетные и беспилотные удары по всей стране. Россия 29 июля выпустила рекордные 537 ракет и беспилотников в ходе массированных ночных атак. Россия усилила свои атаки в последние недели, а Владимир Путин игнорирует призывы США и Европы согласиться на прекращение огня, чтобы провести мирные переговоры.
Президент США Дональд Трамп только на прошлой неделе заявил, что рассмотрит возможность отправки большего количества Patriots в Украину после "хорошей" встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, на котором союзники пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и упомянули об угрозе безопасности со стороны России.
Этот шаг был инициирован заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби, сообщает Politico. Колби давно утверждал, что США активны за рубежом в военном плане, и присоединился к министру обороны Питу Хегсету, неоднократно заявлявшему, что европейские союзники должны взять на себя большую ответственность за безопасность континента, включая оборону Украины.
В своем заявлении Колби сказал, что Пентагон "продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, соответствующие его цели - положить конец этой трагической войне".
"В то же время Департамент тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к оборонным приоритетам администрации", - сказал он.
Администрация Джо Байдена использовала два метода отправки оружия в Киев, полагаясь на краткосрочное сокращение запасов техники из американских арсеналов и выделяя деньги на закупку новой техники.
Хотя у США остались миллиарды долларов финансирования Конгресса от администрации Байдена на поставку оружия Украине, на его производство и доставку могут уйти годы. Ранее Трамп давал понять, что готов сократить поддержку, и не просил у законодателей дополнительных денег.
Вся помощь оружием от США Украине была на короткое время приостановлена в феврале, а вторая более длительная пауза была в марте.
По информации Bloomberg, Европа опасается покупать оружие у США из-за того, что США приостанавливали поставки оружия и обмен разведданными с Украиной.
Европе нужно много лет, чтобы заменить помощь США Украине.
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