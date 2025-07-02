America first: Белый дом подтвердил паузу в поставках оружия Украине

Белый дом подтвердил сообщение Politico паузе, в котором говорилось, что этот шаг был предпринят после проверки запасов боеприпасов США и на фоне опасений, что они упали слишком низко.

Среди оружия, поставки которого приостанавливаются, - 155-мм артиллерийские снаряды, переносные ракеты Stinger, батареи ПВО Patriot и ракеты Hellfire, сообщил Ник Шифрин из PBS Newshour.

"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в электронном письме, подтверждающем паузу.

При этом она добавила: "Мощь Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой - просто спросите Иран".

Пауза в сложной ситуации

Решение было принято в то время, когда Украина изо всех сил пытается отразить масштабные российские ракетные и беспилотные удары по всей стране. Россия 29 июля выпустила рекордные 537 ракет и беспилотников в ходе массированных ночных атак. Россия усилила свои атаки в последние недели, а Владимир Путин игнорирует призывы США и Европы согласиться на прекращение огня, чтобы провести мирные переговоры.

Президент США Дональд Трамп только на прошлой неделе заявил, что рассмотрит возможность отправки большего количества Patriots в Украину после "хорошей" встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, на котором союзники пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и упомянули об угрозе безопасности со стороны России.

Решение Пентагона

Этот шаг был инициирован заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби, сообщает Politico. Колби давно утверждал, что США активны за рубежом в военном плане, и присоединился к министру обороны Питу Хегсету, неоднократно заявлявшему, что европейские союзники должны взять на себя большую ответственность за безопасность континента, включая оборону Украины.

В своем заявлении Колби сказал, что Пентагон "продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, соответствующие его цели - положить конец этой трагической войне".

"В то же время Департамент тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к оборонным приоритетам администрации", - сказал он.

Паузы в помощи

Администрация Джо Байдена использовала два метода отправки оружия в Киев, полагаясь на краткосрочное сокращение запасов техники из американских арсеналов и выделяя деньги на закупку новой техники.

Хотя у США остались миллиарды долларов финансирования Конгресса от администрации Байдена на поставку оружия Украине, на его производство и доставку могут уйти годы. Ранее Трамп давал понять, что готов сократить поддержку, и не просил у законодателей дополнительных денег.

Вся помощь оружием от США Украине была на короткое время приостановлена в феврале, а вторая более длительная пауза была в марте.