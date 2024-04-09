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Амбициозный дебютант УПЛ вернул в чемпионат менеджера-иностранца

Житомир, Вторник 09 апреля 2024 17:59
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Амбициозный дебютант УПЛ вернул в чемпионат менеджера-иностранца Фото: Дарио Друди (слева) пополнил ряды "полесских волков" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" пригласило Дарио Друди в клубную структуру. Ранее он работал в кропивницкой "Зирке" и львовских "Карпатах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летний аргентинец присоединился к "полесским волкам". Он будет исполнять обязанности спортивного директора житомирян.

О назначении Друди команде объявил президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Он очертил круг обязанностей нового менеджера житомирян. Он будет заниматься привлечением и развитием молодых талантов и формированием кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры.

Друди был без работы с лета 2023 года, когда покинул испанскую "Альмерию". Там аргентинский специалист на протяжении четырех лет работал спортивным директором. Ранее он получил диплом УЕФА категории Pro.

Кто такой Дарио Друди

Уроженец Буэнос-Айреса, получил итальянский паспорт. В разные годы работал скаутом, тренером и функционером.

В 2011-2016 гг. был "разведчиком" испанского "Вильярреала". Оттуда переехал в Украину, где посреди сезона 2016/17 стал и. о. наставника "Зирки". После полугода в структуре французского "Монако", где работал видеоаналитиком, оказался в "Карпатах".

В городе Льва задержался более года. Был спортивным директором и ассистентом главного тренера "зелено-белых". Осенью 2018-го стал помощником наставника египетского "Пирамидс", а позже перешел там на должность спортивного директора.

К слову, ранее составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.

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