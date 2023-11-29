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"Посла винного вкуса": Villa UA презентовала продукцию на выставке в Париже

Среда 29 ноября 2023 16:50 promo
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"Посла винного вкуса": Villa UA презентовала продукцию на выставке в Париже Фото: Villa UA представила продукцию на выставке в Париже (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

VILLA UA продемонстрировала свою продукцию во время "Vignoble et Vin en Résistance", которая состоялась в Париже благодаря совместным усилиям посольства Украины во Франции, Министерства иностранных дел Украины, корпорации "Укрвинпром" и партнерству с Nazovni.

Об этом говорится в сообщении VILLA UA.

Участники мероприятия имели возможность ознакомиться с видеоматериалами, которые иллюстрировали жизнь наших виноделов во время тяжелых времен и процессом восстановления украинских винных хозяйств.

"Эта мера была больше, чем просто презентация вин. Это было путешествие в прошлое, подарившее Франции лучшие образцы украинского вина", - отмечают в компании.

На мероприятии все участники впервые имели возможность оценить вина известных украинских марок, включая вина Villa UA, отобранные дегустационной комиссией как "Амбасадорские вина 2023" и представленные в Дипломатической академии Украины при МИД Украины.

Презентация в Украинском культурном центре Парижа была важным шагом для украинской винодельческой отрасли. Она помогла открыть миру разнообразие винного вкуса Украины и поразить гостей своей подлинностью.

&quot;Посла винного вкуса&quot;: Villa UA презентовала продукцию на выставке в Париже

На мероприятии также присутствовали дипломаты, рестораторы, специалисты Международной Организации Винограда и Вина (OIV). Г-н Jean Lanotte (Жан Ланот), новоназначенный советник Франции по сельскохозяйственным вопросам в Украине, по достоинству оценил потрясающие образцы сухого вина Villa UA – Chardonnay Sauvignon.

Во время презентации было отмечено, что это событие – это только начало, следующий шаг – сотрудничество украинской винодельческой отрасли и мира. Цель: популяризация украинских вин и содействие их экспорту.

"Вкус может быть сильнее, чем слова, и вина от Villa UA – это живой пример, отражающий отвагу и волевой дух наших виноделов. Украинское вино, несмотря ни на что, умножает свою славу и обогащает вкусовые впечатления. Villa UA преодолела все вызовы и готова подарить миру еще больше вкусовых открытий", - отмечают в компании.

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