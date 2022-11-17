Amazon, вслед за Meta, может установить "рекорд" по количеству уволенных сотрудников

Американская компания Amazon может уволить около 10 тысяч работников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Как отмечает издание, сокращения могут начаться уже на этой неделе и будут самыми большими за всю историю существования компании.
Ожидается, что уволят сотрудников департаментов розничной торговли, кадров и устройств, работающих над разными девайсами, в том числе и над умной колонкой Еко.
В то же время масштабные сокращения коснутся менее 1% всего персонала компании и 3% корпоративных работников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Meta прибегла к массовому сокращению в своей компании. За раз уволило 11 тысяч человек.
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