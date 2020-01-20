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Amazon розробляє термінали для оплати покупок за відбитком долоні

Новини » Hi-tech     20.01.2020 - 17:02
Amazon розробляє термінали для оплати покупок за відбитком долоні
Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Amazon подав заявку на патент на "безконтактну систему біометричної ідентифікації"

Американська компанія Amazon розробляє термінали, в яких можна буде розплачуватися за допомогою відбитка долоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, термінали можуть з'явитися в кав'ярнях, ресторанах швидкого харчування та інших торгових точках, які змушені щодня проводити безліч операцій з клієнтами.

За даними видання, Amazon подав заявку на патент на "безконтактну систему біометричної ідентифікації", що містить сканер, який робить зображення долоні користувача.

Наголошується, що термінали з оплатою за відбитком долоні знаходяться на ранній стадії розробки.

Нагадаємо, компанії Amazon, Apple, Google і Zigbee Alliance оголосили про створення робочої групи для розробки та просування нового стандарту бездротового зв'язку. Технологія дозволить підвищити сумісність між "розумними" пристроями для будинку.

Крім того, восени 2018 року вартість компанії Amazon перевищила 1 трлн доларів. Компанія стала другою в США, кому вдалося перевищити позначку в трлн доларів.

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