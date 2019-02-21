В Алжирі зазнав аварії бомбардувальник, є загиблі

Аварія сталася під час навчань

В алжирской провинции Тиарет потерпел крушение бомбардировщик Су-24, в результате чего погибли два пилота. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минобороны страны.

Министерство указывает, что крушение произошло во время учений 20 февраля в 22:00 по местному времени. Самолет упал в необитаемом сельскохозяйственном районе.

Заместитель министра национальной обороны страны приказал начать расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в среду утром, 20 января, во время летной подготовки исчез с радаров истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. Так, на борту боевого самолета находились два человека, которых позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 февраля во время тренировочного полета столкнулись два реактивных штурмовика Hawk Mk-132 пилотажной группы индийских ВВС. Катастрофа произошла над авиабазой в городе Бангалор. Авиагруппа совершала подготовку к выступлению на шоу в среду в рамках выставки Aero India.