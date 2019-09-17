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В Алжирі почалися масові протести проти виборів

Новини » В світі    17.09.2019 - 15:56
В Алжирі почалися масові протести проти виборів
Ілюстративне фото (france24.com)

Протестувальники вимагають очистити владу від старого режиму

В Алжирі сотні місцевих жителів пройшли маршем проти виборів, призначених на грудень місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що протестувальники вимагають очистити владу від старого режиму. Учасники маршу вийшли на акцію протесту з гаслами: "ми не будемо голосувати, поки люди з режиму не будуть видалені".

Відзначимо, вибори президента Алжиру, після чергових акцій протестів, були призначені на 12 грудня цього року. Таке рішення було прийнято тимчасовим урядом у неділю 15 вересня. На даний момент країною керує тимчасовий президент Абделькадер Бенсалах.

Нагадаємо, масові протести в Алжирі почалися 10 травня. Головною вимогою учасників протестів було усунення правлячої еліти країни. Демонстранти вимагали відсторонення від влади політиків, які керують країною з 1962 року.

Спочатку вибори президента Алжиру були призначені на 4 липня. Проте напередодні голосування було прийняте рішення про скасування виборів у зв'язку з тим, що був лише один кандидат на посаду глави держави.

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