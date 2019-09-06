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В Алжирі протестують проти тимчасового уряду

Новини » В світі    06.09.2019 - 22:20
В Алжирі протестують проти тимчасового уряду
Ілюстративне фото (france24.com)

На вулиці вийшли сотні протестувальників

В Алжирі протестують проти тимчасового уряду, і вимагають його відставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prensa Latina.

Сотні протестуючих вимагають відставки представників тимчасового уряду.

"Сотні протестувальників пройшли в п'ятницю, 6 вересня, по головних вулицях столиці Алжиру, щоб повторити політичні вимоги, серед яких відсторонення від влади представників тимчасового уряду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість протестувальників може збільшитися в найближчі дні, оскільки студенти, головні учасники попередніх протестів, повернулися в місто після літніх канікул.

Нові протести відбуваються через кілька днів після того, як глава військових генерал-лейтенант Ахмед Гайха Салах тимчасовий уряд закликав організувати проведення президентських виборів у грудні.

В умовах напруженої політичної обстановки деякі лідери і представники партійних організацій назвали проведення виборів якомога швидше неминучим, оскільки тримісячний строк повноважень тимчасового президента Абделькадера Бенсалаха закінчився на початку липня.

Нагадаємо, в Алжирі 10 травня почалися масові протести з вимогою усунення правлячої еліти країни. Демонстранти вимагали відсторонення від влади політиків, які керують країною з 1962 року.

Масові акції протесту в Алжирі почалися ще в березні, коли 82-річний президент Бутерфлика, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що буде балотуватися на п'ятий президентський термін. На початку квітня він подав у відставку, однак протести не припинилися.

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