В Алжирі можуть перенести вибори через відсутність кандидатів

В Алжирі можуть перенести президентські вибори у зв'язку з тим, що ніхто з кандидатів не подав документи у встановлений термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Аль-Хабар".

Термін подання документів завершився в суботу, 25 травня.

Міністерство внутрішніх справ Алжиру повідомляло лише про те, що більше 70 потенційних кандидатів запросили форми для реєстрації і збору підписів. У той же час Конституційний рада Алжиру, який відповідає за реєстрацію кандидатів, так і не повідомив про прийом документів від кого-небудь з охочих поборотися за посаду президента.

Зазначимо, позачергові президентські вибори в Алжирі були призначені на 4 липня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 травня в Алжирі почалися масові протести з вимогою усунення правлячої еліти країни. В акції приймають десятки тисяч людей по всій країні. Відзначається, що незважаючи на спроби військових послабити напругу, протести тривають вже дванадцяту п'ятницю поспіль.

Протестувальники також вимагають відставки тимчасового виконувача обов'язків президента країни Абделькадера Бенсалаха, який замінив на цій посаді Абдельазіза Бутефліку.

Нагадаємо, президент Алжиру Абдельазіза Бутефліка подав у відставку 2 квітня, після того як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.