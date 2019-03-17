Алжир готується до сформування нового уряду

Уряд повинен скластись з нових людей та професійних політиків

Премьер-министр Алжира после массовых протестных акций начал проводить консультации для формирования нового правительства страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что участие в консультациях принимает вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламама, а также представители гражданского общества и политики, что требовали проведения изменений в правительстве.

Новое правительство должно будет сложиться с профессиональных политиков, а также с граждан, что до сих пор не имели никакого отношения к политике. Также в новом правительстве должны быть отражены демографические особенности общества Алжира.

Тем временем оппозиция страны обратилась к власти с проведением полномасштабных реформ и "окончанию политических маневров".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Алжире перенесли выборы президента после массовых протестов. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика перенес выборы в ответ на настойчивое требование народа, в то же время министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что они хотят "существенного обновления политической системы Алжира, в которой с'явятся новые лица, в том числе женщины и молодежь".