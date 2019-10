На Алясці аварійно сів літак зі школярами: 1 людина загинула, 11 травмовано

Комерційний літак, що перевозив 42 людини, включаючи команду з плавання середньої школи, зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення в аеропорту Уналашка на Алеутських островах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

При посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги на 120 метрів і ледь не впав у водойму. За заявою авіакомпанії, на борту літака перебували 39 пасажирів і три члени екіпажу.

В результаті інциденту загинув 38-річний чоловік з Вашингтона.

Тренер команди, яка зустрічала літак, повідомила, що екіпаж посадив його з другої спроби, але не зміг скинути швидкість. Як повідомили в школі, команда з плавання була в порядку і їла піцу невдовзі після події.

За словами очевидця, рейс з Анкоріджа в Датч-Харбор приземлився приблизно в 500 метрах від аеропорту, біля води.

Як повідомляє радіо KUCB, пілоти не змогли посадити літак з першої спроби через сильний вітер.

"Їм довелося робити захід на друге коло. Під час другої спроби літак приземлився і почав сповільнюватися, однак не зміг зупинитися і в результаті викотився за межі ЗПС", - сказала керуюча міста Уналашка Ерін Рейндерс.

#Avaitionincident October 17th at 17:30 local time, a Saab 2000 (N686PA) overran the runway after landing at Unalaska Airport (DUT) inbound from Anchorage (ANC), flight #AS3294. 35 people on-board with a few minor injuries were taken to hospital.

Source: Aeronews pic.twitter.com/CpMphpqoIO