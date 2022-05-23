Альтернативи немає. Найближчі тижні будуть складними, потрібно боротися, - Зеленський

Зеленський відзначив, що війська РФ намагаються створити картинку повного контролю над захопленими районами. Там вони укріплюють позиції та підтягують резерви.

"Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області. Не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області й Донбасу. Десь наступають. Кудись підтягують резерви. Десь намагаються укріпити позиції", – заявив президент.

Глава держави визнав настання важкого періоду війни. Проте, на його думку, українці позбавлені альтернатив і повинні перемогти.

"Найближчі тижні війни будуть складними. І ми повинні це усвідомлювати. Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців", – резюмував Зеленський.