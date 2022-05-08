Альтернатива російській нафті в Угорщини є, вона просто торгується, - Зеркаль

За словами Зеркаль, запровадження ембарго на енергоносії Росії зможе остаточно добити її економіку. Санкції, які були запроваджені проти країни-окупанта, зробили їй достатньо боляче, однак це не зупинить військову машину агресора.

"Курс рубля тримається, гроші для підтримання штанів військовим та бюджетникам надходять - за нафту та газ росіянам платять досі й навіть більше, ніж у минулі роки. Лічильник грошей, які Європа сплачує росіянам з початку війни, вже перевалив за 55 мільярдів євро. Цих грошей вистачає і на виживання, і на надсилання до України ракет і солдатів", - пише радниця міністра енергетики.

Водночас країни ЄС розуміють справжню ціну енергоносіїв Росії й планують позбутися їх не лише заради допомоги Україні, а й для власної безпеки. Громадська думка більшості також підтримує рішення своїх урядів щодо боротьби з росіянами.

Тим часом Росія продовжує чинити супротив санкціям та застосовує старі й прості інструменти для цього - гроші та брехню проплачених "експертів й аналітиків".

Хто ж виступає проти ембарго на нафту країни-окупанта:

Угорщина;

Чехія;

Словаччина;

Болгарія.

Як зауважила Зеркаль, заяви Угорщини про те, що вона нібито "не виживе без російської нафти", є брехнею.

"Замінити поставки російської Urals є чим. Коли у 2019-му році росіяни вимушені були на кілька місяців зупинити нафтопровід "Дружба" через забруднення нафти, не сталося ніякої катастрофи і постачання здійснювалося через інший нафтопровід", - додала радниця міністра енергетики.

Угорщина продовжує торгуватися з Європейським Союзом та намагається вибити компенсацію за втрачені прибутки, а також вирішити питання доступу до "ковідних" грошей. Політика країни, як відзначила Зеркаль, залежить від солодких цін, на які їх підсадила Росія.

"Посіяти розбрат в ЄС пробує і "Газпром". Він нещодавно надіслав європейським компаніям листа, в якому описав сіру схему сплати за газ. У кращих традиціях російської дипломатії "Газпром" пропонує "пропетляти" між санкціями й механізмами сплати в рублях. Просто для того, щоб посіяти сумніви в дієвість європейських правил", - пише Зеркаль.

Винятки уряду прем’єра Угорщини Віктора Орбана можуть розвалити структуру енергетичних санкцій, однак Європі є чим відповісти - політика легко перекупити, оскільки добробут його країни все ж залежить саме від ЄС.

"По-друге, для Європейської комісії це вже питання не тільки безпеки, а керованості блоку. Вони не мають права подарувати Путіну день перемоги над єдністю Європи", - додала радниця міністра енергетики.