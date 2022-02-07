RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Альтернатива російському газу: в НАТО хочуть побудувати газопровід Іспанія-Німеччина

Автор: Олександр Білоус

У НАТО розглядають можливість будівництва газопроводу між Іспанією і Німеччиною, який забезпечить прокачування не менше 7 млрд кубометрів газу на рік. Він знизить залежність Центральної Європи від російського газу на найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанську газету La Vanguardia.

За даними видання, планується перетворити Піренейський півострів в розподільну платформу для відправки алжирського газу і скрапленого газу в центр Європи. Газ зберігатимуть і перероблятимуть вісім заводів з регазифікації, розташованих в Іспанії та Португалії.

Планується відновити невдалий проект Midcat, середземноморський газовий коридор, в новому історичному контексті. Три роки тому іспанські та французькі регулюючі органи вирішили, що газопровід не буде рентабельним через заміну газу альтернативними джерелами енергії. Вартість проекту оцінювалася в 400 млн євро.

Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться в робочих планах НАТО, підтвердили джерела в іспанському уряді для La Vanguardia. Німеччина дуже зацікавлена в проекті, згідно з тими ж джерелами.

Таким чином, планується переосмислити старий проект генерала де Голля 1950-х років з доставки алжирського газу на заводи в басейні Рейну, зазначає видання.

Нагадавши, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічні поставки газу в країни ЄС до 10 млрд кубометрів. Вона назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ