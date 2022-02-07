Альтернатива російському газу: в НАТО хочуть побудувати газопровід Іспанія-Німеччина

За даними видання, планується перетворити Піренейський півострів в розподільну платформу для відправки алжирського газу і скрапленого газу в центр Європи. Газ зберігатимуть і перероблятимуть вісім заводів з регазифікації, розташованих в Іспанії та Португалії.

Планується відновити невдалий проект Midcat, середземноморський газовий коридор, в новому історичному контексті. Три роки тому іспанські та французькі регулюючі органи вирішили, що газопровід не буде рентабельним через заміну газу альтернативними джерелами енергії. Вартість проекту оцінювалася в 400 млн євро.

Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться в робочих планах НАТО, підтвердили джерела в іспанському уряді для La Vanguardia. Німеччина дуже зацікавлена в проекті, згідно з тими ж джерелами.

Таким чином, планується переосмислити старий проект генерала де Голля 1950-х років з доставки алжирського газу на заводи в басейні Рейну, зазначає видання.