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Альтернатива російському газу: в НАТО хочуть побудувати газопровід Іспанія-Німеччина

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Понеділок 07 лютого 2022 13:20
Альтернатива російському газу: в НАТО хочуть побудувати газопровід Іспанія-Німеччина Фото: НАТО розглядає будівництво газопроводу між Іспанією і Німеччиною (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У НАТО розглядають можливість будівництва газопроводу між Іспанією і Німеччиною, який забезпечить прокачування не менше 7 млрд кубометрів газу на рік. Він знизить залежність Центральної Європи від російського газу на найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанську газету La Vanguardia.

За даними видання, планується перетворити Піренейський півострів в розподільну платформу для відправки алжирського газу і скрапленого газу в центр Європи. Газ зберігатимуть і перероблятимуть вісім заводів з регазифікації, розташованих в Іспанії та Португалії.

Планується відновити невдалий проект Midcat, середземноморський газовий коридор, в новому історичному контексті. Три роки тому іспанські та французькі регулюючі органи вирішили, що газопровід не буде рентабельним через заміну газу альтернативними джерелами енергії. Вартість проекту оцінювалася в 400 млн євро.

Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться в робочих планах НАТО, підтвердили джерела в іспанському уряді для La Vanguardia. Німеччина дуже зацікавлена в проекті, згідно з тими ж джерелами.

Таким чином, планується переосмислити старий проект генерала де Голля 1950-х років з доставки алжирського газу на заводи в басейні Рейну, зазначає видання.

Нагадавши, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічні поставки газу в країни ЄС до 10 млрд кубометрів. Вона назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.

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