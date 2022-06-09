Альтернатива Китаю: США представили план економічного партнерства з Латинською Америкою

Адміністрація Джо Байдена оприлюднила в середу нову пропозицію про економічне партнерство США з Латинською Америкою. У той самий момент, коли лідери більшості країн регіону зібралися на саміт Америк в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що президент Джо Байден пропонує південним сусідам альтернативу посилення впливу Китаю, яка вимагає більш активної участі Сполучених Штатів в житті регіону, включаючи збільшення інвестицій, зміцнення ліній постачання і розвиток наявних торгових угод.

Проте пропоноване Байденом "Американське партнерство заради економічного процвітання", робота над яким все ще триває, не пропонує зниження тарифів і, за словами представника Білого дому, спочатку буде сфокусовано на партнерах і однодумцях, які вже уклали торгові угоди з США. Очікується, що переговори почнуться на початку осені, додало джерело.

Після прибуття в Лос-Анджелес в середу вдень, Байден повинен коротко викласти свій план у промові на церемонії відкриття саміту, який був задуманий як платформа для демонстрації лідерства США у відродженні латиноамериканської економіки і в боротьбі з рекордним рівнем нелегальної міграції.

У Білому домі сподіваються, що саміт Америк в Лос-Анджелесі і паралельна зустріч керівників найбільших регіональних компаній можуть прокласти шлях до більш тісної співпраці, оскільки уряди, які борються з більш високою інфляцією, працюють над тим, щоб ланцюжки постачання, постраждалі від пандемії COVID-19, виникли всередині регіону.

"Для нас набагато краще мати ланцюжки постачання тут, в Америці, ніж залежати від ланцюжків постачання, які йдуть з Китаю", - заявив посол США в Мексиці Кен Салазар.

Вашингтон, у якого вже є торговельна угода з Канадою і Мексикою, колективний договір з Центральною Америкою і ряд інших угод, спробує розробити нові стандарти митного оформлення, онлайн-торгівлі, праці, навколишнього середовища і корпоративної відповідальності, повідомили джерела.

Держсекретар Ентоні Блінкен, звертаючись до лідерів найбільших компаній, які прибули на саміт, сказав про те, що залишаються величезні проблеми у створенні сприятливого середовища для інвестицій, що зачіпають все, від нормативно-правової бази до корупції.

План Байдена буде спрямований на залучення корпоративних інвестицій, відродження Міжамериканського Банку Розвитку та створення робочих місць у сфері екологічно чистої енергетики.

Помічники Байдена представляють саміт як можливість для Сполучених Штатів підтвердити свою прихильність інтересам Латинської Америки після багатьох років відносної зневаги до регіону, яке практикувалося попередником Байдена Дональдом Трампом.

Однак на цьому тижні, після того, як Вашингтон вирішив не запрошувати на саміт три країни, які, на думку США, порушують права людини і демократичні цінності, саміт був затьмарений демаршем президента Мексики. Андрес Мануель Лопес Обрадор, якому відмовили у вимозі запросити на саміт Всі країни регіону, заявив, що він не прилетить до Лос-Анджелеса.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам на борту президентського літака, що рішення деяких лідерів не бути присутнім на заході показує їх власні оригінальні рішення і що основна робота все одно буде виконана.

Президент Куби Мігель Діас-Канель в телевізійному виступі заявив, що у Сполучених Штатів не вистачає "морального права" читати лекції про демократію, і подякував Лопесу Обрадору за його Солідарність.

Лідери Гватемали і Гондурасу, двох країн, жителі яких складають більшу частину потоку нелегальної міграції в США, також заявили, що не поїдуть на саміт, підірвавши зусилля Білого дому з підготовки декларації про спільні плани щодо розв'язання проблеми масової міграції.

Проте у заході візьмуть участь лідери з більш ніж 20 країн регіону, включаючи Канаду, Бразилію та Аргентину. Президента Венесуели Ніколаса Мадуро на саміт також не запросили.

Нагадавши, Байден поговорив телефоном з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, повідомили в Білому домі і в апараті Гуайдо. Вашингтон визнає Гуайдо законним президентом Венесуели і вважає сфальсифікованим переобрання Мадуро в 2018 році.

Раніше повідомлялося, що військова допомога Україні та підтримка українських переселенців, а також шляхи притягнення режиму Путіна до відповідальності за скоєні злочини стануть головними темами саміту Америк.