Альтернатив много. Эксперт объяснил, как Украина может бить по России

"Что должна делать Украина? Укрепить отношения внутри Европы, требовать опять-таки деньги, ну и долбить по территории России. Если сейчас теоретически есть какое-то там нефтяное перемирие и так далее, то что Украина не хочет нарушать. Если по нефти нельзя, то там завод, там в Саратовской области, который оптоволокно производил", - рассказал Загородний.

По его словам, Россия большая, а ПВО все находится в Москве. Поэтому есть много альтернатив, куда украинцам можно бить по России.

"Нам есть куда доставать, куда бить по предприятиям, по оборонке. И долбить, и долбить по России, наращивать свой потенциал. Возможно, что под осень в Украине подойдет вопрос к России, или вы, как вы говорили, "забираете монатки" с нашей территории вообще, или ваша газотранспортная система просто прекращает жить, и попробуйте теперь замерзающим россиянам объяснить о величии и так далее", - добавил эксперт.

Он пояснил, что не верит в бунты россияне из-за роста цен на еду или из-за того, что власть будет забирать вклады населения. Совсем другое - когда россияне начнут мерзнуть.

"Не верю, что даже из-за дефицита будет (бунт - ред.). А вот если начнут они мерзнуть - это другой вопрос. Как-то о величии, знаете, что-то телевизор не работает, когда у тебя батареи не работают при минус 20", - добавил Загородний.

Поэтому он подчеркнул, что возможности Украины для ударов наращиваются, ракеты появляются, и "много чего интересного будет появляться". И сейчас крайне важно не терять темп.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились на энергетическое перемирие. Оно предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре сторон.

Позже на встречах в Саудовской Аравии команды Украины и США, а также отдельно США и Россия обсуждали безопасность в Черном море. Это предусматривало обеспечение безопасности гражданского судоходства.