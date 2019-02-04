В Альпах в результаті сходження лавини загинули щонайменше 10 людей

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії

По меньшей мере десять человек погибли за выходные на горнолыжных курортах в Альпах в результате схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europe 1.

Отмечается, что несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах. В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Италии. Так, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы. Кроме того, сход лавины в итальянском Больцано унес жизнь 18-летнего лыжника. В горных районах Ломбардии, расположенных по соседству с Больцано, погиб один сноубордист.

Отметим, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей 4 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше в районе Рысы сошла снежная лавина, в результате чего пострадали четыре человека. Пострадавший, который дольше всех находился под лавиной, был доставлен вертолетом в одну из больниц Кракова.