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В Алмати захопили будівлю управління комітету нацбезпеки Казахстану

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 19:15
В Алмати захопили будівлю управління комітету нацбезпеки Казахстану Фото: протести в Казахстані
Автор: Ольга Белей

Будівлю управління Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану захоплено в місті Алмати. У відомство увірвалися кілька десятків людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Кілька десятків людей увірвалися в будівлю КНБ в Алмати і повністю його захопили", - пише видання з посиланням на очевидців подій.

Нагадавши, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Ради заворушень у країні відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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