В Алмати захопили будівлю управління комітету нацбезпеки Казахстану
Фото: протести в Казахстані
Будівлю управління Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану захоплено в місті Алмати. У відомство увірвалися кілька десятків людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Кілька десятків людей увірвалися в будівлю КНБ в Алмати і повністю його захопили", - пише видання з посиланням на очевидців подій.
Нагадавши, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Ради заворушень у країні відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.
Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.