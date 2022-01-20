RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Алмати знайшли поховання учасників демонстрацій

Автор: Ольга Белей

Офіційний представник Департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек підтвердила інформацію про виявлення поховань учасників акцій протестів. Точне місце розташування поховань не називають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.

"Так, підтверджую інформацію. Таємні поховання проводилися для того, щоб ускладнити ідентифікацію учасників заворушень", - сказала Салтанат Азірбек.

Точне місце розташування поховань у поліції не назвали.

Зазначається, що інші деталі розслідування розголошенню не підлягають.

При цьому комендант Алмати Канат Таймерденов розповів, що під час заворушень було скоєно близько семи нападів на морг. 41 тіло було викрадено невідомими.

Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

Нагадаємо, в Казахстані після масових демонстрацій на початку січні 2022 року по тяжких і особливо тяжких злочинах розпочато 695 досудових розслідувань. Правоохоронцями було затримано в якості підозрюваних 780 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан