Allseeds розпочала 2019 рік рекордним навантаженням олії

Інфраструктура олійного комплексу Групи Allseeds у порту Южний ще раз нагадала про її логістичні переваги. Протягом тижня, у січні 2019 року, компанією було завантажено два судна, "ARIONAS" і "Maersk Trenton", по 35 тисяч тонн соняшникової олії кожне. Середня швидкість завантаження становила понад 750 тонн в чаc.



Такі темпи навантаження олії стали можливими завдяки вдалим проектним рішенням та інвестиціям Групи у розвиток своєї власної і портової інфраструктури, а також плідній співпраці з надійним портовим оператором - Компанією ТІС.

Усе це є доброю основою створення у порту Южний чорноморсько-серeдземно-морського хабу рослинних олій, необхідного для підвищення конкурентоспроможності олійного бізнесу України на світових ринках. Переваги роботи з перевалювальним терміналом рослинних олій Allseeds розуміють і цінують глобальні гравці і його постійні партнери - компанії Кernel, Cargill, Avril і ін.

