Allseeds: "100 000" - щасливе число квітня 19-го

Число "100 000" стало щасливим для Групи Allseeds у квітні 2019 року: саме 100 000-тонною тепер стала потужність зберігання Терміналу рослинних олій і саме 100 000 тонн олії було завантажено Компанією за календарний місяць.



Група Allseeds залишається вірною намірам перетворити порт Південний у чорноморсько-середземноморський масляний хаб. Для цього вона активно нарощує резервуарний парк Терміналу рослинних олій і розширює технологічні можливості навантаження суден. Останнім часом потужність резервуарного парку тут збільшена із 42 000 тонн до 100 000 тонн одноразового зберігання олій, які компанія готова заливати на 7 точках навантаження з шести причалів Компанії ТІС зі швидкістю до 1200 тонн/год.



Такі логістичні можливості, активне взаємовигідне співробітництво з партнерами дозволили Allseeds у квітні 2019 року встановити власний рекорд перевалки - близько 100 000 тонн рослинної олії, що відповідає 1 млн 200 тис.тонн на рік.



Поки що ... Оскільки реалізація плану розвитку олійно-видобувного та термінального комплексу Компанії у Південному, його інфраструктури, триває.