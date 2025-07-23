Alliance bank запускает в Киеве сеть валютообменных банкоматов нового поколения

В Киеве заработали первые 10 валютообменных банкоматов от Alliance bank . Это новый формат самообслуживания, позволяющий быстро и удобно обменивать наличную валюту без кассы, очередей и даже без карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Alliance bank .

Банкоматы поддерживают валютные операции с гривной, долларом США и евро - как покупку, так и продажу. Обмен происходит мгновенно и без комиссий.

Это первые в Украине банкоматы формата cash recycling, которые позволяют осуществлять обмен наличных без зачисления средств на счет и без обязательного наличия карты клиента.

В банке отмечают, что установка валютообменных банкоматов - это только начало масштабного проекта по созданию современной сети устройств самообслуживания от Alliance bank. Впоследствии она станет полноценным дополнением к отделениям банка со всем необходимым функционалом.

Проект предусматривает несколько этапов:

1. Лето 2025: установка 50 валютообменных банкоматов в Киеве с возможностью покупки и продажи валюты по выгодным курсам.

2. Следующий этап: расширение функционала банкоматов - пополнение счетов и карт, прием выручки, погашение кредитов и выдача наличных.

3. В дальнейшем: установка банкоматов по всей Украине и добавление функционала всех видов платежей, оформление кредитов и депозитов.

Где найти валютообменные банкоматы?

Адреса новых банкоматов можно найти в разделе "Валютно-обменные банкоматы" на сайте Alliance bank.