Алергія на COVID-щеплення проявилася у 126 українців на 10 тисяч вакцинованих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що незначну алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу виявили лише у 126 пацієнтів. Це показник на 10 тисяч щеплених від COVID-19 українців.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"На 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. Практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%", - відзначив міністр.

Глава МОЗ підкреслив, що за весь час вакцинації був зафіксований лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів.

"Через кілька днів вакцинованого відпустили додому в абсолютно здоровому стані. Це був медичний працівник, який відразу на наступний день почав виконуватися свої обов'язки", - запевнив він.