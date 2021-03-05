Аллергия на COVID-прививку проявилась у 126 украинцев на 10 тысяч вакцинированных
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что незначительную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса обнаружили лишь у 126 пациентов. Это показатель на 10 тысяч привитых от COVID-19 украинцев.
"На 10 тысяч проведенных нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%", - отметил министр.
Глава Минздрава подчеркнул, что за все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал надзора врачей.
"Через несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии. Это был медицинский работник, сразу на следующий день начал выполняться свои обязанности", - заверил он.
Напомним, на вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.
Как писало РБК-Украина, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12481 прививки. Эти люди получили по одной дозе вакцины. За сутки вакцинировали 2913 человека.