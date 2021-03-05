Аллергия на COVID-прививку проявилась у 126 украинцев на 10 тысяч вакцинированных

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что незначительную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса обнаружили лишь у 126 пациентов. Это показатель на 10 тысяч привитых от COVID-19 украинцев.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"На 10 тысяч проведенных нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%", - отметил министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что за все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал надзора врачей.

"Через несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии. Это был медицинский работник, сразу на следующий день начал выполняться свои обязанности", - заверил он.