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Аллергия на COVID-прививку проявилась у 126 украинцев на 10 тысяч вакцинированных

Новина українською → Украина, Пятница 05 марта 2021 12:26
Аллергия на COVID-прививку проявилась у 126 украинцев на 10 тысяч вакцинированных Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что незначительную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса обнаружили лишь у 126 пациентов. Это показатель на 10 тысяч привитых от COVID-19 украинцев.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"На 10 тысяч проведенных нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%", - отметил министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что за все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал надзора врачей.

"Через несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии. Это был медицинский работник, сразу на следующий день начал выполняться свои обязанности", - заверил он.

Напомним, на вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.

Как писало РБК-Украина, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12481 прививки. Эти люди получили по одной дозе вакцины. За сутки вакцинировали 2913 человека.

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