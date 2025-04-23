Алкоголь по условию. В Швеции пиво будут продавать после образовательной лекции

В Швеции ослабили почти 70-летние ограничения по продаже алкоголя. Теперь микропивоварни смогут продавать напитки, но только после лекции о его вреде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, Швеция позволит своим микропивоварням, виноградникам и ликеро-водочным заводам продавать свои напитки посетителям на месте, смягчая строгие правила продажи алкоголя, направленные на защиту здоровья населения, которые действуют с 1955 года.
Однако посетители должны быть на платной экскурсии и сначала послушать то, что закон описывает как лекцию, которая раскроет потребителям факты о негативных последствиях употребления алкоголя.
Согласно нынешним правилам, магазины скандинавской страны могут продавать только напитки с содержанием алкоголя до 3,5 процента. За более крепкими напитками потребители должны обращаться в государственную алкогольную сеть Systembolaget, которая управляет 450 торговыми точками по всей Швеции.
Магазины работают ограниченно и не рекламируют алкоголь и напитки со скидками.
Закон о "розничной продаже алкогольных напитков любой крепости" вступает в силу в июне и будет действовать в течение шести лет до обязательной оценки.
Закон предусматривает, что посетители должны заплатить лишь небольшие "сувенирные" суммы и прослушать "лекцию" с образовательным элементом.
Однако это изменение пока является противоречивым и рассматривается левыми политиками как первый шаг к демонтажу монополии государства на продажу алкоголя, которая существовала десятилетиями.
Правое правительство Швеции назвало это изменение "реформой свободы", с помощью которой оно имеет целью поднять сектор пивоварен и напитков, а также индустрию туризма, одновременно защищая монополию и здоровье населения.
Заметим, что тогда, как Швеция благодаря разрешению на розничную торговлю алкоголем пытается повысить поток туристов, некоторые страны наоборот вводят ограничения на продажу алкогольных напитков.
Подробнее об ограничениях для туристов относительно алкоголя и не только, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим также, что об ограничении продажи алкогольных напитков задумались и в Украине. В частности в прошлом месяце стало известно, что во Львове хотят усилить контроль за продажей алкоголя.
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