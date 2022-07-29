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Алкоголь та сигарети стрімко дорожчають: НБУ назвав причини

Фото: алкоголь та сигарети в Україні стрімко дорожчають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2022 року темпи зростання адміністративно регульованих цін в Україні підвищилися до 14.8% р/р. Так, суттєво пришвидшилося подорожчання алкогольних напоїв, що може пояснюватися зростанням витрат, дефіцитом тари та обмеженою пропозицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2022 року).

За даними НБУ, унаслідок зупинки окремих виробництв і переорієнтації на імпорт швидше дорожчали тютюнові вироби.

"На прогнозному періоді подальше подорожчання тютюнової та алкогольної продукції насамперед через підвищення акцизів підтримуватимуть високу адміністративну складову інфляції", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними Держстату у червні сигарети преміум-класу подорожчали на 1,0% до 75,2 гривень за пачку, горілка - на 3,9% до 117,3 гривень за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок - на 5,3% до 87,5 гривень за пляшку 0,7 літра, пиво - на 6,4% до 26,3 гривень за пляшку 0,5 літра.

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