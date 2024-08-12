Алкоголь во время войны: как наказывают магазины за продажу спиртного военным

Отсутствие общегосударственного регулирования

Евгений Булименко отмечает, что сегодня в Украине нет единого нормативного акта, который прямо запрещал бы продажу алкогольных напитков военнослужащим. Постановление Кабинета Министров Украины № 1457 от 29 декабря 2021 г. предусматривает возможность запрета торговли алкогольными напитками в условиях военного положения, но это происходит на основе приказов военного командования вместе с военной администрацией. Такие приказы могут вводить запрет на продажу алкоголя на определенной территории, но их условия могут отличаться в зависимости от региона.

В некоторых регионах запрет на продажу алкоголя военным был введен решениями местных органов власти, таких как городские, поселковые и сельские советы. Они опираются на Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращении этилового спирта", который предоставляет им право ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток. Однако этот закон не предусматривает возможности запрещения для отдельных категорий граждан, таких как военнослужащие.

"Таким приказом определяется время введения и срок действия запрета торговли алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в пределах территории, на которой вводится военное состояние, а также, как правило, устанавливается запрет продажи алкоголя военнослужащим на территории определенной административно-территориальной единицы в любое время суток", – отмечает адвокат.

Проблема идентификации военных

Еще один вопрос, возникающий в связи с продажей алкоголя военнослужащим, касается идентификации покупателей. В случае если военнослужащий не находится в военной форме, продавец не имеет законного права требовать у него документ, подтверждающий его статус.

"В таких ситуациях продавец, осуществляя продажу алкоголя военнослужащему не в военной форме, формально не нарушает запрет продажи алкогольных напитков военнослужащим", - говорит Евгений Булименко.

Что касается вопроса административной ответственности за продажу алкоголя военным, действующее законодательство также остается неоднозначным. Статья 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях не предусматривает отдельной ответственности за продажу алкоголя военнослужащим. Соответственно, наложение штрафа за такие действия неправомерно.

Однако в случае нарушения приказа военного командования о запрете продажи алкоголя, продавцу могут сделать замечания и подчеркнуть необходимость строгого соблюдения установленных правил.