Алиев объявил о возобновлении суверенитета Азербайджана

Он заявил, что в настоящее время Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По его словам, он давал четкое поручение войскам страны не подвергать опасности населения во время операции в Карабахе.

Глава Азербайджана сказал, что его страна "пошла бы к концу", если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие. Алиев заявил, что руководство Армении показало политическую компетентность в ситуации по Карабаху.

"В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводившихся противником на протяжении многих лет вследствие больших инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на холмах и в выгодных местах, наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время во всех направлениях добились значительных военных успехов .Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", - сказал Алиев.

Что этому предшествовало

Вчера, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции.

При этом спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Напомним, что война при Карабах продолжается уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился "Нагорно-Карабаской республикой". После этого периодически происходили военные конфликты.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах. При этом 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азербайджана снова произошла стрельба. Тогда погибли трое военных.

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