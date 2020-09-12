Алексієвич закликала ООН направити спостерігачів до Білорусі

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич закликала Генеральну Асамблею ООН направити до Білорусі наглядову місію. Вона очікує, що місія засвідчить "зловживання щодо журналістів".

Про це пише DW.

Звернення також стосується інших структур. Зокрема, очікується, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) включить свободу друку в якості пріоритету в пропозицію про посередництво у врегулюванні кризи.

Алексієвич - єдиний залишається на волі і в Білорусі член президії Координаційної ради білоруської опозиції. За станом здоров'я поки не ходила на його засідання. Вона відома світу як лауреат Нобелівської премії з літератури.

Раніше білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановска виступила на неформальному онлайн засіданні Ради безпеки ООН і закликала направити місію в Білорусь.

РБК-Україна писало, що Білорусь представила ОБСЄ свій план виходу з кризи.