Чернишов про заяву послів країн G7 щодо децентралізації: Україна на правильному шляху

За його словами, посли зазначають, що реформа децентралізації є прикладом спроможності реалізувати в Україні реформи, що необхідні не тільки для ефективного врядування, а також для її майбутнього процвітання та стабільності.

"Така висока оцінка послів країн "Великої сімки" свідчить, що Україна вибрала вірний шлях і ним треба рухатися далі - до успішного завершення реформи децентралізації. Зараз перед нами стоять важливі завдання. Найголовніше - це зміни до Конституції та нова редакція закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Ці зміни мають кінцево закріпити перехід до децентралізованої моделі держави, створити тверду фінансову основу для ефективного розвитку, допомогти переформувати місцеві державні адміністрації в префектури, які будуть здійснювати здебільшого державні, а не самоврядні функції тощо", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, одним із найважчих завдань для завершення реформи децентралізації є внесення змін до Конституції.

"Від цього залежить більшість наших подальших кроків. Сподіваюся, що найближчим часом буде оприлюднений новий текст змін до Основного закону. Їхнє широке обговорення триває вже більше як рік. Учасникам дискусій за цей час вдалося досягти консенсусу з більшості питань", - зауважив В'ячеслав Негода.

Зазначимо, у спільній заяві послів країн G7 йдеться, що для забезпечення незворотності реформ Україна має здійснити законодавчі й конституційні зміни, узгоджені з органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами.

Згідно з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, ці зміни мають містити: