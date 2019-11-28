"Олександрія" втратила шанс на вихід в плей-офф Ліги Європи

Українська "Олександрія" програла німецькому "Вольфсбургу" в матчі 5 туру групового етапу Ліги Європи-2019/20. Поєдинок у Львові на "Арена Львів" завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол в матчі забив нападник "вовків" Ваутер Вегорст з пенальті в компенсований до першого тайму час.

Таким чином, олександрійці втратили шанси на вихід в плей-офф турніру. Команда Володимира Шарана займає останнє місце в групі з трьома очками. "Вольфсбург" має в активі вісім очок і гарантував собі участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У паралельному матчі "Сент-Етьєн" і "Гент" сильнішого не виявили - 0:0. Бельгійський клуб завдяки цьому рахунку набрав дев'ять пунктів та разом з "Вольфсбургом" вийшов до плей-офф. В останньому турі їм залишилося з'ясувати, хто саме посяде в групі першу позицію.

У заключному турі "Олександрія" в гостях зустрінеться з "Гентом", "Вольфсбург" прийме "Сент-Етьєн".

Раніше п'ять клубів достроково вийшли в плей-офф турніру. Ними стали англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".