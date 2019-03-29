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Албанія зацікавлена у поглибленні співробітництва з Україною у туризмі

Новини » Політика    29.03.2019 - 10:52
Албанія зацікавлена у поглибленні співробітництва з Україною у туризмі
Ілюстративне фото (twitter.com MFA of Ukraine)

Албанія зацікавлена у тому, аби більше її громадян приїжджали в Україну

Албанія зацікавлена у поглибленні співробітництва з Україною у сфері туризму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулася зустріч першого заступника глави комітету Миколи Величковича з делегацією Албанії. Делегацію очолював генеральний секретар Міністерства туризму і навколишнього середовища Албанії Адріан Каменіца.

"Каменіца наголосив на тому, що Албанія зацікавлена в тому, щоб покращити співробітництво та партнерство між двома країнами. В 2017 році Албанію відвідало 5 млн туристів, в 2018 році - 6 млн туристів, а в 2019 році планується прийняти 10 млн туристів. Каменіца підкреслив, що Албанія зацікавлена не тільки у збільшенні кількості туристів з України в Албанію, а й збільшенні албанців, які приїжджають в Україну", - сказано у повідомленні.

Так, сторони домовилися про подальшу співпрацю, зокрема, про зустріч парламентаріїв з питань розвитку туристичної сфери.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Албанія заявила, що готова підтримувати Україну на всіх міжнародних платформах, в першу чергу - в ООН і ОБСЄ.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні 2018-го країни-кандидати на членство в Європейському союзі - Україна, Чорногорія, Албанія і член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія приєдналися до продовження санкцій проти Росії.

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