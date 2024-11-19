Албания – Украина: анонс матча Лиги наций

Албания – Украина

19 ноября, 21:45, Тирана, "Арена Комбетаре", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Четвертый сезон европейского турнира прошел быстро. Лишь два месяца назад "сине-желтые" стартовали в Лиге наций двумя поражениями, а теперь сохраняют шансы на повышение в классе. Для этого подопечным Сергея Реброва нужно "всего-то" победить Албанию, а еще надеяться на руку помощи сборной Чехии.

Впрочем, победа нужна Украине и для спасения. Поражение или даже ничья в Тиране отправит "сине-желтых" в Дивизион C. В случае успеха против балканских "орлов" украинская сборная как минимум сразится в переходных матчах за сохранение прописки в Дивизионе B.

Наставник сборной Албании Силвиньо столкнулся с кадровыми проблемами перед ноябрьским окном поединков. Тренерский штаб балканцев остался без местных звезд – Джимсити ("Аталанта"), Кумбуллы ("Эспаньол") и Маная ("Сивасспор"). Заменили же их менее именитые исполнители, с которыми "сине-желтым" по силам справиться.

Ребров, вероятно, пойдет на минимальную ротацию состава после противостояния с Грузией. Вместо Зубкова справа в атаке следует ожидать Гуцуляка, Довбика заменит Яремчук либо Ванат, а Крыськив может появиться с первых минут вместо Бражко или даже Шапаренко. Но главное ожидание – изменение общего подхода, поскольку батумская модель явно не сработала.

Ориентировочные составы на матч Албания – Украина

Албания: Стракоша – Балью, Айети, Исмаили, Митай – Рамадани, Асллани – Асани, Лачи, Н. Байрами – Туци

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Крыськив – Гуцуляк, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:2

Сборная Украины постарается навязать собственный сценарий. Очевидно, что в него будут входить контроль мяча и гол в стартовые полчаса. Реализация плана позволит перейти к игре на контратаках, когда "орлы" вынуждены будут пойти вперед большими силами. Тогда же подопечные Реброва постараются поймать Албанию на ошибках и закрепить собственное преимущество.