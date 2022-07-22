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У Києві затримали двох шпигунів, які збирали дані для ворога

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Київ, П'ятниця 22 липня 2022 17:05
У Києві затримали двох шпигунів, які збирали дані для ворога Фото: у Києві затримали двох шпигунів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Національної гвардії затримали у Києві двох чоловіків. Вони збирали інформацію для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії у Facebook.

Зазначається, що вчора ввечері нацгвардійці затримали чоловіка, який фотографував та знімав військовослужбовців та місце їх розташування. При собі шпигун мав пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт-12 з простроченим дозволом на носіння зброї. Затриманого передали Службі безпеки України.

Того ж дня у столиці затримали 51-річного мешканця Донецька. Він знімав контрольно-пропускний пункт та прилеглої території. При собі чоловік мав документи одного з російських підприємств.

Нацгвардійці знайшли в його телефоні російські номера телефонів та листування з абонентами з РФ. Також чоловік спілкувався у чатах проросійських груп в Telegram-каналах.

Фото: у Києві затримали двох чоловіків, які збирали дані про військових (facebook.com/ngunorth)

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області затримали ворожого шпигуна, який хотів проникнути у волонтерські організації.

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