В Албанії протестувальники намагались штурмувати будівлю парламенту

Між протестувальниками та правоохоронцями відбулись сутички

В столице Албании протестующие попытались провести штурм здания парламента в знак протеста против правительства, что привело к столкновениям с правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что протестующие, которых возглавлял лидер Демократической партии Лулзим Башей пришли к зданию парламента и провели попытку прорыва границы полицейских, бросая дымовые шашки и другие предметы. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Во время столкновений несколько протестующих получили ранения.

Через 40 минут столкновений возле входа в здание парламента, оппозиционный лидер повел людей к своему штабу пообещав продолжать ежедневные протесты "в каждом городе, квартале, улице, доме, селе".

"У нас нет другого выбора, кроме как протестовать пока не вернем демократию и верховенство права", - заявил Башей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Албании проходит антиправительственный протест. Несколько тысяч сторонников оппозиции, которую возглавляет правоцентристская демократическая партия, собрались сегодня перед офисом премьер'ер-министра страны Эди Рамы и требуют его отставки.