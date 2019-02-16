В Албанії під час протестів опозиції сталися сутички

Фото: протести в Тирані (twitter.com/antoniocakshiri)

Демонстранти вимагають відставки уряду і нові вибори

В Албанії прихильники опозиції намагалися увірватися до будівлі уряду, акція супроводжувалася сутичками з поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що в Тирані на мітингу проти корумпованого уряду сталися зіткнення з поліцією. Прихильники опозиції прорвали поліцейські кордони в спробі увірватися до будівлі місцевого кабінету міністрів, зламали двері, проте так і не проникли всередину. Поліція зупинила протестувальників сльозогінним газом і водяними гарматами.

Також повідомляється, що машини швидкої допомоги забрали кількох постраждалих. Прихильники опозиції виступають за відставку уряду і дострокові вибори.

Фото: протести в Тирані (twitter.com/antoniocakshiri)

Нагадаємо, раніше у Франції винесли вироки 1800 учасникам протестів "жовтих жилетів".

До цього РБК-Україна писало, що у Франції поліцейським дозволили стріляти на мітингах гумовими набоями. Зокрема, місцевий парламент відхилив вимогу заборонити використання спецзасобів, які стріляють гумовими кулями і снарядами, під час акцій "жовтих жилетів".