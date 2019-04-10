В Албанії з літака вкрали кілька мільйонів євро

В аеропорту Тирани (Албанія) у вівторок група озброєних людей у камуфляжній формі здійснила напад на літак "Австрійських авіаліній" (AUA) та викрала з його багажного відсіку декілька мільйонів євро, які перевозилися у Відень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Австрійське агентство преси (АРА).

Вказано, що у середу правоохоронці затримали підозрюваних у нападі.

"Албанська поліція затримала чотирьох підозрюваних у зв’язку з нападом на літак "Австрійських авіаліній" у вівторок по обіді в аеропорту Тирани", - зазначає видання.

Так, троє озброєних нападників у масках проникли на територію міжнародного аеропорту через екстрений в’їзд для пожежної служби. Вони під’їхали до пасажирського авіалайнера Airbus A320 "Австрійських авіаліній", який уже завантажився. У цей час завершувалася посадка, усі пасажири були у літаку. Погрожуючи зброєю, нападники змусили лягти на землю працівників наземних служб і викрали готівку з багажного відділення. За різними даними, йдеться про суму від 2 до 10 млн євро.

Під час втечі грабіжників з аеропорту відбулася перестрілка з поліцією, в результаті якої один з нападників був убитий, проте решті вдалося втекти. Однак уже вночі їх затримали.

Повідомляється також, що ані пасажири, ані екіпаж літака в результаті нападу не постраждали. Більшість із них навіть нічого не знали про пограбування. Авіалайнер вилетів до Відня з 3-годинним запізненням.

Нагадаємо, в 2006 році в Швеції було скоєно пограбування в аеропорту. Група озброєних людей напала на літак, що перевозив гроші, в аеропорту Ландветтер, який розташований неподалік від Гетеборга.