Аласанію поновили на посаді голови "Суспільного"

З 1 липня Зураба Аласанію офіційно поновлено на посаді голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України ("Суспільне"). Про це повідомляє прес-служба телерадіокомпанії.

Тиждень тому Наглядова рада скасувала своє рішення про припинення контракту з Зурабом Аласанією. У свою чергу, Аласанія назвав такий вчинок Нацради "чесним і мужнім".

РБК-Україна писало, що Аласанію відсторонили від керівництва "UA: Суспільне" наприкінці січня 2019 року. Причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресну ходу за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю тодішнього президента Петра Порошенка.

Після цього Аласанія подав позов у суд і виграв його. 19 червня Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) щодо звільнення Зураба Аласанії з посади глави суспільного мовника.