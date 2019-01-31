Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне"

Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту

Зураба Аласанию отстранили от исполнения обязанности главы правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Набсовета "UA: Суспільне" Светланы Остапы, опубликованное в Facebook.

Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с Аласанией.

"Только что Наблюдательный совет "Суспільного" большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зурабом Аласанией. 9 - за, 3 - "против", - написала она.

Причины увольнения Аласании в настоящее время неизвестны.

Аласания в комментарии "Громадському" заявил: "Это (вопрос, - ред.) к Светлане (Остапы, - ред.), я тут при чем? Это вы с ними общайтесь".

Напомним, 4 мая 2017 года Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" подписал контракт с Аласанией. В новый контракт внесен пункт о неограниченном рабочем времени руководителя, также был снят пункт о премировании.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании 10 апреля 2017 года избрал председателем правления "UA: Суспільне" Аласанию.

Добавим, что Аласания 25 марта 2014 года был назначен генеральным директором Национальной телекомпании Украины. Его кандидатуру предложили Кабинету министров представители медиасообщества.