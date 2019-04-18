Аласанія розповів, про що домовилися штаби Порошенка та Зеленського щодо дебатів

18 квітня представники штабів зберуться на перемовини у ЦВК
Штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського у середу, 17 квітня, досягли кількох домовленостей щодо проведення у п’ятницю, 19 квітня, дебатів у НСК "Олімпійський". Про це розповів голова правління Національної суспільної компанії України Зураб Аласанія, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook.
Зі слів Аласанії, у зустрічі взяли участь: від штабу Порошенка - Віталій Ковальчук, Артур Герасимов, Олексій Семенов; від штабу Зеленського - Андрій Богдан, Сергій Шефір, Кирило Тимошенко.
Глава НСТУ розповів, що кандидатам вдалося домовитися, зокрема, що дебати розпочнуться о 19:00, однак їм передуватимуть концерти з 16:00, а також, що:
Аласанія також виклав попередній план стадіону з розподілом сцен та фан-зон, уточнивши, що його ще не затверджено.
"Так, очі вас не обманюють: сцен буде дві. Телесигналів буде два. Телетрансляцій, схоже, теж буде дві", - прокоментував він.
Фото: попередня схема "Олімпійського" з дебатів
Водночас, зі слів глави НСТУ, штабам кандидатів не вдалося домовитися:
Аласанія додав, що перемовини продовжать в телефонному режимі Семенов та Тимошенко.
Водночас, з його слів, "Суспільне" до дебатів на стадіоні не причетне та "змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19 квітня з 20:00 до 21:00" (якщо Центральна виборча комісія не ухвалить іншого рішення).
Він також повідомив, що 18 квітня представники штабів зберуться на перемовини у ЦВК.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія у четвер, 18 квітня, розгляне пропозиції від уповноважених представників кандидатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо внесення змін у постанову про проведення дебатів.