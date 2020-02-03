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"Аль-Каїда" взяла на себе відповідальність за теракт на американській військовій базі

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 03:05
"Аль-Каїда" взяла на себе відповідальність за теракт на американській військовій базі
Ілюстративне фото (twitter.com)

В результаті обстрілу погиьли троє військових

Терористичне угрупування "Аль-Каїда на Аравійському півострові" взяло на себе відповідальність за що мав місце в грудні теракт на американській військово-морській базі, в результаті якого загинули троє американських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Нагадаємо, що аль-Шамрани убив трьох американських військових і поранив ще вісім в одному з навчальних приміщень, розташованих на базі.

"Аль-Шамрани провів мученицьку операцію в одному з притулків зла... на американській військово-морській базі Пенсакола", – заявив лідер угруповання в видеосообщении, поширеному в неділю, маючи на увазі Мохаммеда аль-Шамрани, 21-річного молодшого лейтенанта військово-повітряних сил Саудівської Аравії, проходив стажування на американській базі.

Лідер "Аль-Каїди на Аравійському півострові" Касим аль-Рімі заявив, що аль-Шамрани кілька років переміщувався з одного американської бази на іншу, шукаючи підходящу мета.

В даний час слідство не володіє відомостями про належність аль-Шамрани до терористичної організації, проте відомо, що він розміщував в соцмережах антиамериканські та антиізраїльські матеріали.

Нагадаємо, в Афганістані на території повіту Баграм біля великої американської авіабази вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями, в результаті чого загинули три людини.

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Новини України ТерактАль-Каїда
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