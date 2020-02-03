ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Аль-Кайда" взяла на себя ответственность за теракт на американской военной базе

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 03:05
"Аль-Кайда" взяла на себя ответственность за теракт на американской военной базе
Иллюстративное фото (twitter.com)

В результате обстрела погиьли трое военных

Террористическая группировка "Аль-Кайда на Аравийском полуострове" в взяла на себя ответственность за имевший место в декабре теракт на американской военно-морской базе, в результате которого погибли трое американских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Напомним, что аль-Шамрани убил трех американских военных и ранил еще восемь в одном из учебных помещений, расположенных на базе.

"Аль-Шамрани провел мученическую операцию в одном из прибежищ зла… на американской военно-морской базе Пенсакола", – заявил лидер группировки в видеосообщении, распространенном в воскресенье, имея в виду Мохаммеда аль-Шамрани, 21-летнего младшего лейтенанта военно-воздушных сил Саудовской Аравии, проходившего стажировку на американской базе.

Лидер "Аль-Кайды на Аравийском полуострове" Кассим аль-Рими заявил, что аль-Шамрани несколько лет перемещался с одной американской базы на другую, ища подходящую цель.

В настоящее время следствие не располагает сведениями о принадлежности аль-Шамрани к террористической организации, однако известно, что он размещал в соцсетях антиамериканские и антиизраильские материалы.

Напомним, в Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли три человека.

Полиция раскрыла подробности теракта в Лондоне В Афганистане произошло нападение на военную базу, есть погибшие
Новости Украины ТерактАль-Каида
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь