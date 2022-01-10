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В аквапарку Хмельницького 16 дітей отруїлися парами хлору

Автор: Валерія Поліщук

В аквапарку Хмельницької області 16 дітей отруїлися парами хлору. Всі вони були з Вінницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

50 жителів Вінницької області відпочивали в розважальному комплексі в селищі Летичів Хмельницької області. Серед них було 34 дитини від двох до семи років.

Після відвідування аквапарку у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння - сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня тяжкості. Всі вони отримали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. 13 дітей медики відпустили додому, а трьох - госпіталізували.

Попередньою причиною отруєння називають перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де використовуються речовини для дезінфекції. Діти перебували в аквапарку з 08:30 до 16:30.

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Хмельницький